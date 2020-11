Nieuw afwegingskader moet verdeling voetbalvelden Nijmegen objectiever en transparanter maken

Het Nijmeegse college komt met een nieuw afwegingskader voor de verdeling van voetbalvelden in de stad. Met behulp van bepaalde criteria kan nu voor iedere voetbalvereniging op dezelfde manier bepaald worden of uitbreiding nodig en mogelijk is, of dat er juist sprake is overcapaciteit en gebrek aan ‘vitaliteit’. De verdeling van velden moet hierdoor transparanter en objectiever worden.

Accommodaties actief exploiteren

Het college wil dat sportaccommodaties actief geëxploiteerd worden, en dat vraag en aanbod daarbij de basis vormt. “Tot op heden waren de criteria voor de verdeling van velden te willekeurig”, zegt wethouder Bert Velthuis (SP). “Het kwam nogal eens voor dat grote clubs precies de weg wisten om aan meer velden of kunstgrasvelden te komen. We hebben nu de instrumenten gecreëerd om dit beter, transparanter en objectiever voor alle verenigingen en accommodaties te waarborgen, zodat we de beschikbare velden op een zo eerlijk mogelijke manier kunnen verdelen. Deze methode heeft ook de goedkeuring van de Federatie Amateurvoetbalclubs Nijmegen (FAN).” Voor de gemeentelijke sportaccommodaties waar voetbalverenigingen actief zijn, kan dit betekenen dat voetbalvelden ook worden ingezet voor andere buitensportbehoeften. “Niet alleen de behoefte aan velden van voetbalverenigingen is bepalend, maar ook de vraag van andere sportaanbieders.”

Groei leidt niet automatisch tot meer velden

Een groei van een voetbalvereniging kan, maar hoeft niet automatisch te leiden tot toewijzing van meer velden of ombouw naar kunstgrasveld, zo staat geformuleerd in het afwegingskader. “Het bestaande sportpark kan bijvoorbeeld onvoldoende bestemmingsplanruimte bieden, uitbreiding kan botsen met andere activiteiten of de groei kan in stadsbreed opzicht opgevangen worden. Uitgangspunt is en blijft dat in relatie tot het aantal normteams (leden) de kwaliteit van de velden gegarandeerd moet blijven.”

Bovengrens: uitbreidingsmogelijkheden onderzocht

Om de bovengrens te toetsen, wordt een schema met criteria gevolgd. Daarbij moet worden aangetoond dat er momenteel capaciteitsproblematiek en dus behoefte en noodzaak aan uitbreiding is. Ook wordt gekeken naar de groeiprognose: laat de ledenontwikkeling ook de toekomstige noodzaak zien? Verder wordt in overweging genomen of er een vitale verenigingsstructuur staat die op de juiste manier gebruik maakt van de gemeentelijke sportaccommodatie, waarbij beleid, financiën en sportiviteit en respect meegenomen worden. Ook wordt er bekeken of het bestemmingsplan wel ruimtelijke mogelijkheden biedt. “Als op alle criteria ‘ja’ kan worden geantwoord, dan is er sprake van een noodzaak én fysieke mogelijkheid tot uitbreiding voor de voetbalvereniging. De opties voor mogelijke realisatie daarvan worden nader met elkaar verkend.”

Ondergrens: plan op maat met verschillende mogelijke uitkomsten

Ook is voorzien in het overwegen van de mogelijkheid dat een voetbalvereniging te veel capaciteit heeft. Er wordt dan gekeken naar de behoefte van de vereniging: is er sprake van te weinig normteams en dus inefficiënt gebruik van de accommodatie? Ook wordt bekeken of er een vitale verenigingsstructuur is die qua leden, organisatie, financiën, beleid en strategie en sportiviteit en respect voldoet. “Zodra er minimaal op het criterium ‘belemmeringen rondom financiën’ ‘ja’ wordt geantwoord en er sprake is van inefficiënt gebruik van de voetbalaccommodatie in combinatie met het niet nakomen van zakelijke verplichtingen, neemt de gemeente Nijmegen actief het initiatief tot het gesprek met de voetbalvereniging. Er moet dan een plan op maat worden opgesteld. Verbetermaatregelen worden geformuleerd die betrekking hebben op de onderdelen waar de vereniging ‘niet-vitaal’ op scoort. De vereniging en de gemeente Nijmegen stellen in gezamenlijkheid met de FAN en de verenigingsondersteuner van de KNVB de verbetermaatregelen op. De uitkomst hierbij kan verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld dat een voetbalvereniging doorgaat als zelfstandige vereniging, de samenwerking zoekt en aangaat met een andere voetbalvereniging ofwel afstand moet doen van de gemeentelijke sportaccommodatie.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7