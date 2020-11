Dit zijn de tien rijkste inwoners van onze provincie

Met een geschat vermogen van 2,2 miljard euro is en blijft Hans Melchers de rijkste Gelderlander. De chemiegigant uit Vorden, ook bekend van museum More in Gorssel, moet op de jaarlijkse lijst van de Quote 500 slechts zes andere landgenoten voor zich dulden.

Het vermogen van de 82-jarige Melchers zou het afgelopen jaar met 8,3 procent zijn gedaald. De miljardair spreekt in het zakenblad van 'een beetje een raar jaar, met dat coronagesodemieter'.

De enige andere Gelderse miljardair op de lijst is Marcel Boekhoorn uit Bennekom, die terug te vinden is op plek 17. Hij leverde 10 procent in en is nog goed voor 1,8 miljard euro. Dat komt onder meer omdat hij al snel afscheid moest nemen van winkelketen HEMA.

Zie ook: Miljardair Marcel Boekhoorn is HEMA kwijt na akkoord met schuldeisers

Als het om miljonairs gaat, is onze provincie ook goed vertegenwoordigd in de rijkenlijst van Quote. Albert ten Brinke uit Varsseveld klom bijvoorbeeld vier plekken naar plek 67 met een vermogen van 550 miljoen. Zijn bouwbedrijf, dat vooral in Duitsland actief is, doet goede zaken.

Rijkste familie

De rijkste familie uit Gelderland luistert naar de naam De Heus. Het koninklijke bedrijf begon ooit als molenaar in Barneveld, maar is nu een van de grootste mengvoederfabrikanten van Nederland met het hoofdkantoor in Ede. De familie heeft een geschat vermogen van 1,4 miljard.

De volledige top tien van rijkste Gelderlanders:

1. Hans Melchers uit Vorden (2,2 miljard, plek 7 in de Quote 500)

2. Marcel Boekhoorn uit Bennekom (1,8 miljard, plek 17)

3. Albert ten Brinke uit Varsseveld (550 miljoen, plek 67)

4. Bert van den Brink uit Ermelo (450 miljoen, plek 91)

Bert van den Brink werd rijk in de pluimveesector, maar gaat tegenwoordig door het leven als vastgoedman.

5. Rik, Willeke en Jolanda van den Brink uit Ermelo (400 miljoen, plek 98)

De kinderen van Bert van den Brink: Rik, Willeke en Jolanda, verdienden 300 miljoen euro met de verkoop van hun Russische kippenslachterij. Dat geld staken ze voor het grootste deel in vastgoed.

6. Kees Koolen uit Vorden (350 miljoen, plek 122)

Kees Koolen werd vooral bekend als medeoprichter van hotelboekingsite Booking.com. Ook cashte hij met de verkoop van aandelen in Uber.

7. John Deuss uit Berg en Dal (340 miljoen, plek 128)

Deuss wordt in Quote omschreven als 'voormalige oliebaron, bankier, zakenman en kasteelheer in Berg en Dal'.

8. Ingrid Pon uit Nijkerk (330 miljoen, plek 133)

Ingrid Pon uit Nijkerk erfde de rundvlees- en wijnboerderij in Argentinië van haar overleden man Mijndert Pon.

9. Hans ten Brinke uit Varsseveld (300 miljoen, plek 140)

Hans ten Brinke gaf vroeger leiding aan bouwbedrijf Ten Brinke, dat nu in handen is van de Gelderse nummer 3 Albert ten Brinke (geen familie).

10. Karin en Edith Obelink uit Winterswijk (265 miljoen, plek 164)

De zussen Obelink boerden goed met hun gelijknamige kampeerwinkel in Winterswijk