Luisterboek uit Loil is steun in coronatijd

“Toen kwam ik op het idee om de anekdotes in te laten spreken door inwoners”, aldus Gies. “Dat hebben ze gewoon op hun eigen telefoon gedaan. Binnen twee weken hadden we de mooiste verhalen terug.” In totaal namen negentien markante Loilenaren elk twee anekdotes uit het boek op. Op deze manier brengen zij verhalen van Bolder over het dorp weer tot leven. Eén van hen was de 91-jarige Theet Harmsen. Hoewel hij zeer vereerd was, bleek het inspreken op zijn telefoon een uitdaging. Met de hulp van zijn kleindochter lukte het hem toch: “Ik kan wel appen, maar zo’n verhaal inspreken kon ik niet”, zegt Harmsen. “Ik heb het drie keer gelezen, maar na een tijdje zei mijn kleindochter dat het zo goed was.”



Het idee voor een luisterboek ontstond in april, maar bleef op de plank liggen. Gies besloot dat het project in de donkere herfst- en wintermaanden kon dienen als een steuntje in de rug voor zijn mededorpsbewoners. Daarnaast is het een manier om terug te blikken op het leven van Bolder. Hij vervulde volgens Gies een prominente rol in Loil, waarvan het boek Loil 2000 een sprekend voorbeeld is. “Ton was een man die verschrikkelijk mooie verhalen kon vertellen én schrijven”, vindt de initiatiefnemer.



Extra speciaal

Ook Wilma Hendriks werd door Gies gevraagd mee te werken aan het online luisterboek. Samen met haar man Leo was ze jarenlang het gezicht van Café en Zaal Hendriks in het dorp. Dat ze Bolders’ anekdotes mocht inspreken maakt het extra speciaal: “Ton kwam bijna dagelijks bij ons aan de bar, dus we kenden hem goed. Dat maakt het heel leuk om over hem te vertellen”



Goed ontvangen

Het project loopt al een paar weken. Ieder weekend komen twee anekdotes online, iets dat volgens Gies goed wordt ontvangen door de inwoners van Loil: “Je hoort mensen erover praten. Ze vertellen elkaar ook waar ze moeten luisteren. Dat is mooi, omdat ik niet had verwacht dat het zoveel reactie zou opleveren.”