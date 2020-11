Het oudste kinderdagverblijf van Nederland is jarig

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Daarmee is het voor zover bekend het oudste kinderdagverblijf van Nederland. En dat was in de beginperiode wel even wennen. "Ik zocht naar een crèche in de stad en kwam vervolgens terecht bij De Kloek. Maar een kinderopvang was toen inderdaad heel ongebruikelijk", vertelt Annemie Saleming, die in de jaren 70 haar dochter Miranda op De Kloek had zitten. "Ik heb vooral hele fijne herinneringen. Ze had een hele leuke groep."

Sociale indicatie

Op het jubileum was ook Jeanne van den Hoogen aanwezig. Ze werkte in de beginperiode op De Kloek. "We hadden een hele mooie locatie met een prachtige tuin. Wij plaatsten ook kinderen op sociale indicatie, vaak kinderen van alleenstaande moeders. Of van mensen met een eigen bedrijf of die nog studeerden."

Jeanne-Marie van den Hoogen met haar kleinkind, terug bij De Kloek. Foto: Omroep Gelderland.

"Ik ben hier nu met mijn kleinzoon, toen werkten we hier met kinderen van die leeftijd. Het is nu heel anders. Er zijn nu heel weinig baby's. Wij kregen hier kinderen van zes tot acht weken. Je had toen maar zes weken zwangerschapsverlof. We hielpen ook de ouders met opvoedingsproblemen. Tijden veranderen."

Burgemeester Bruls van Nijmegen was ook present bij het jubileum. "Vijftig jaar, dat is heel wat. Dit is de oudste kinderopvang. Dat vijftig jaar openhouden, lijkt me niet eenvoudig. Maar het wordt natuurlijk makkelijk gemaakt door al die prachtige kinderen die altijd maar komen. Veel reden om heel erg trots te zijn. Leuk dat er ook mensen van het eerste uur bij zijn." Burgemeester Bruls op De Kloek. Foto: Omroep Gelderland.