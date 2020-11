Geld verdienen terwijl je zit te Netflixen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Minder ongelukken en minder files, het is goed nieuws voor de automobilist. Maar het betekent voor Sändker, die werkt bij bergingsbedrijf Van Amerongen, een gekke tijd. Werkgever Rob van Amerongen erkent dat: "We hebben vijf mensen in de ochtendspits stand-by staan, maar ze zitten grotendeels te niksen."

We moeten standby staan anders voldoen we niet aan de aanrijtijden Rob van Amerongen

Het bedrijf heeft een uitdaging. Want zomaar diensten schrappen en personeel naar huis sturen, dat kan niet. Volgens het bedrijf is het lastig om de roosters aan te passen tijdens de coronacrisis.

Van Amerongen: "Het is door corona onduidelijk wanneer de verkeersbewegingen zijn. Daarnaast moeten wij er wel zijn als het mis gaat en er ongelukken gebeuren." Het kabinet adviseert het aantal reizen te beperken, om zo de verspreidingskans van het nieuwe coronavirus te verkleinen.

Weinig werk toch de weg op

Verder is het bedrijf, zo legt Van Amerongen uit, gebonden aan een contract met Stichting Incident Management. In dat contract hebben bergers zich vastgelegd op bepaalde aanrijtijden. Dat betekent dat bergers hun vrachtwagens toch maar de weg opsturen, maar ook dat chauffeurs soms een halve dag niets te doen hebben.

Sändker: "Ik heb mijn telefoon naast me liggen en we zijn razendsnel ter plaatse. Dat is de andere kant. Het is belangrijk er op tijd te zijn. Automobilisten in veiligheid te brengen en autowrakken te verplaatsen."

Luisterboeken

Niet alleen filmpjes doen het goed. Volgens Van Amerongen doen zijn medewerkers nu van alles in de verloren werkuren. "Er wordt gestudeerd, vakbladen gelezen en luisterboeken geluisterd."

Hij vervolgt: "Het is even niet anders. Gelukkig hebben we nog werk. Er zijn ook velen die geen werk hebben. We kijken wel angstvallig hoe lang dit nu gaat duren. Voor onze medewerkers is dat wachten ook niet alles."

Financieel zijn er nog geen grote zorgen, maar op lange termijn zal het ook voor het bergingsbedrijf lastiger worden.