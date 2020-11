Dit is waarom de raad in Scherpenzeel niet sprak over het 'open overleg'. Foto: Omroep Gelderland

Het zijn politiek spannende tijden in één van de kleinste gemeentes van Gelderland. Maar tijdens de eerste raadsvergadering in Scherpenzeel na het zomerreces ging het met geen woord over de mogelijke herindeling. En dat terwijl het college twee dagen later een rigoureuze stap neemt door van tafel te lopen bij de provincie. Een reconstructie.

Het is eind september als de raad van Scherpenzeel weer bij elkaar komt. De verhoudingen staan op scherp. De burgemeester zit thuis, nadat de wethouders het vertrouwen in hem opzegden. Een van de belangrijkste dossiers – zelfstandig of samen met Barneveld – hangt als een donkere wolk boven de gemeenteraad. Scherpenzeel wil graag zelfstandig blijven, de provincie denkt dat de gemeente beter af is bij Barneveld. Het open overleg is gestart, maar in die eerste vergadering wordt daar met geen woord over gerept.

De bom barst

Volgens wethouder Izaäk van Ekeren – zo zegt hij direct na de vergadering – wil een afvaardiging van de raad die over de agenda gaat het er dan niet over hebben. Twee dagen later is hij samen met zijn collega-wethouders op het provinciehuis in Arnhem. Daar barst de bom.

Scherpenzeel besluit uit het 'open overleg' te stappen. Ze hebben geen vertrouwen in een eerlijk proces. De provincie heeft volgens hen al besloten dat herindelen de enige optie is. Het open overleg is volgens hen een 'wassen neus'.

Spelletjes gespeeld

Daar herhaalt Van Ekeren dat die raadsafvaardiging het niet wilde bespreken. Dat leidde tot grote verbazing bij de provincie, die in allerijl documenten klaar had gemaakt, zodat het besproken kon worden in de raad. Gedeputeerde Jan Markink bekruipt een gevoel dat er een spelletje wordt gespeeld. Hij zegt in dat overleg: "Op uw verzoek hebben wij het plan van aanpak snel aangepast, zodat het in de raad kan worden besproken. Dat is niet gebeurd, het lijkt er op dat er bewust wordt vertraagd. Ik hoor graag waarom dit is."

Van Ekeren ontkent en zegt dat het op de juiste procedurele gronden verder wil en daarom de raad wil betrekken. "Een ander onderwerp heeft prioriteit gekregen."

Maar is dat wel zo? Is het überhaupt voorgelegd aan raadsleden? Nee, zo zeggen alle fractievoorzitters van de raad, het is in die commissie nooit besproken. De fractievoorzitters van de oppositie (CU, CDA en Pro Scherpenzeel) waren met stomheid geslagen toen ze hoorden dat het college wegliep bij het 'open overleg'. Ze werden compleet verrast en wisten niet dat dit een optie was. Én, zo zeggen ze: dit is nooit aan de gemeenteraad voorgelegd.

'Beschikbaar voor een toelichting'

Wethouder Van Ekeren geeft aan Omroep Gelderland toe dat het allemaal iets anders ligt. Hij zegt dat de verhoudingen tussen het college en de gemeenteraad door de burgemeestercrisis op scherp waren komen te staan en hij de raad met memo's heeft geïnformeerd. Op de dag van de raadsvergadering van 28 september heeft het college zogezegd nog een ‘ultieme poging’ gedaan de raad te informeren over haar twijfels rondom het open overleg: "We hebben laten weten dat we graag beschikbaar waren voor een toelichting. Daar is niet op ingegaan."

Henk Brons (GBS) verwijt de oppositie dat ze 'achteraf moord en brand schreeuwen'. Daarnaast vindt hij dat de oppositie het zelf had moeten agenderen. "Er zijn memo’s gestuurd over dit onderwerp voorafgaand aan de raadsvergadering, niet een van de fracties heeft het willen agenderen."

De oppositie geeft toe dat ze scherper hadden moeten zijn en het zelf hadden moet agenderen. Maar, dat is iets anders dan dat ze het er niet over wilden hebben.

