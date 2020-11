Petra vangt jaarlijks 4000 dieren in nood op, helemaal vrijwillig

Hoewel november een rustige periode is, heeft Petra amper tijd om te praten. "Ik heb m'n voederrondje versneld gedaan", glimlacht ze. Vriendelijk, maar streng, vertelt ze dat we opgevangen dieren niet mogen zien. "Die hebben rust nodig om te herstellen. Dit is geen dierentuin."

Petra ving, samen met haar man, al 50.000 dieren op in hun opvangcentrum Noach in Halle. Na verzorging en als nodig revalidatie, worden ze weer teruggezet in de natuur. 70 tot 80 procent van de dieren krijgt zo een tweede kans. "Door corona hadden we in korte tijd 500 dieren meer dan anders. Mensen zijn meer thuis", verklaart ze.

Educatiecentrum

Vorig jaar bouwden ze er een educatiecentrum bij: een sfeervolle blokhut met geruite tafelkleedjes. "We leren kinderen hoe mooi de natuur is, in plaats van alleen maar gamen. We hebben net een inzamelactie afgerond. Mensen brachten ons eikels, tamme kastanjes, walnoten en maïs."

Net als Petra de noodopvang laat zien, wordt er een gewonde duif binnengebracht. "Aangevallen door een roofvogel", aldus een bezorgde inwoonster van Zelhem. Petra bekijkt de gewonde vleugel en zegt dat het jonge dier er met hechtingen en antibiotica weer bovenop komt.

De gewonde duif. Foto: Omroep Gelderland

Het zogenoemde lachduifje is geen wild dier en hoort zodoende eigenlijk niet in de opvang thuis. Maar Petra is barmhartig: "We krijgen hier geen vergoeding voor, maar deze dieren verdienen wel hulp."

Kaartenactie

Het is exemplarisch voor de manier hoe Petra haar opvang runt. Ze is ook creatief en bedacht een kaartenactie waarmee ze niet alleen haar dieren, maar ook eenzame ouderen steunt. "Voor elke 2,50 euro die mensen doneren sturen wij een kaart naar mensen in een verzorgingscentrum. Stichting Dierenlot verdubbelt dat bedrag."

Voordat Petra haar verhaal kan afmaken staat er alweer een dierenambulance voor de deur. Het is een haas. "O, dan laat ik de doos dicht", zegt Petra. "De duif mag wel even op de foto. Maar wel heel snel."

De dierenambulance brengt een gewonde haas. Foto: Omroep Gelderland

Beluister hier het gesprek met Petra Lesterade op Radio Gelderland.