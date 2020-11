Burgemeester van Ede roept supermarkten op om mondkapjes te verstrekken

Sinds oktober geldt het dringende advies om in alle openbare binnenruimten een mondkapje te dragen. Ook in supermarkten. In de gemeenteraad van afgelopen donderdag deed de burgemeester aan alle supermarkten de oproep om ook mondkapjes bij de ingang van de supermarkt te verschaffen. Bij voorkeur de herbruikbare varianten, bijvoorbeeld met een eigen logo. Burgemeester René Verhulst: “Een eenvoudige stap waarmee we samen ervoor kunnen zorgen dat de besmettingen verder teruggedrongen worden en we zo snel mogelijk weer kunnen versoepelen.”

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen domineren nu alweer ruim zes maanden ons dagelijks leven. En dat valt soms niet mee. Maar we zijn er nog niet doorheen. Het virus popt elke keer weer op. Het liefst pakken we allemaal weer ons ‘oude leventje’ op. Dat is helaas nog niet mogelijk. Mondkapjes worden door het rijk dringend geadviseerd in openbare gelegenheden en op plaatsen waar het druk is. Supermarkten zijn hier een voorbeeld van. Om het voor bezoekers makkelijker te maken om zich aan de regels te houden en op die manier een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het virus heeft burgemeester Verhulst alle supermarkten een brief geschreven met de oproep om gratis herbruikbare mondkapjes te verstrekken.

Mondkapjes voor mensen met minder geld

Om te zorgen dat iedereen in Ede zich aan de coronaregels kan houden stelt de gemeente Ede daarnaast gratis herbruikbare mondkapjes beschikbaar voor mensen met weinig geld. Zo zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan blijven deelnemen aan het dagelijks leven. Op school, onderweg naar werk of als mantelzorger. Inkomen mag daarbij nooit een rol spelen. De mensen die het betreft ontvangen binnenkort een brief van de gemeente met een uitleg hoe het werkt.