Schade aan woning na mislukte inbraak

Op bewakingsbeelden zijn drie mannen te zien. Ze lopen rond 20.30 uur bij de achterkant van de woning. Ze overleggen wat, kijken over de schutting en dan klimmen twee van hen er overheen.

Een derde staat op de uitkijk en overhandigt zijn kompanen een breekijzer.

Na twee minuten meldt het tweetal zich weer. Uit de woning wordt niets vermist, omdat het de inbrekers waarschijnlijk niet lukt om binnen te komen. Wel is de schuifpui beschadigd.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Buren die onraad ruiken bellen 112. Maar de vogel is gevlogen.

Dikke man niet over de schutting

De politie zoekt de drie mannen. Woordvoerder Jennifer Schoorlemmer: "Wat opviel, is dat de man die niet over de schutting klom, een zeer fors postuur heeft. Hij was in het zwart gekleed. Hij droeg een tasje diagonaal over de borst en hij had dus een breekijzer bij zich."

Een van de andere verdachten heeft opvallend rood haar. Hij droeg die avond een zelfde soort tasje en had een groene jas aan. Alle drie droegen overigens een jas met een capuchon.

Iets gehoord of gezien? Bel de gratis tiplijn op 0800-6070 of geef je tip door aan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Zaaknummer: 2020256232. Een tipformulier op de site van de politie vind je hier.