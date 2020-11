Vrienden en kennissen willen overleden Jan speciaal herdenken

Vrienden en kennissen willen de overleden Jan speciaal herdenken. Dat bevestigt Marcel Mos van De Kringen, dat is een mannenclub waar Jan regelmatig kwam. Gedacht wordt aan een korte wandeling door de stad met een bloemlegging. Die begint mogelijk bij het gebouw van de belangenorganisatie voor mensen met een andere geaardheid, COC Midden-Gelderland, in het centrum van Arnhem.

Veel ruchtbaarheid wil Mos liever niet aan zijn initiatief geven. "Het moet geen mediaspektakel worden."

"Voor ons heeft dit hele grote impact", vertelt Mos over het incident van afgelopen week, waarbij Jan na een zware mishandeling in het Arnhemse Spijkerkwartier overleed. Toch is het volgens hem zaak het hoofd koel te houden, zolang niet vaststaat of het motief iets met Jan zijn geaardheid te maken heeft.

"Mocht blijken dat daar wel sprake van is, ga ik daar via alle mogelijke instanties aandacht voor vragen", belooft Mos. "Maar voor nu gaat het er in de kern om dat er een man door zinloos geweld is omgekomen."

'Uitlokking speelt al jaren'

Volgens Mos zijn er meer geluiden 'uit het Arnhemse' over homoseksuele mannen die worden uitgelokt. "Dat soort dingen spelen al jaren. Maar als je onvoldoende aangiftes hebt, kom je niet verder." Hij roept iedereen die daarmee te maken heeft dan ook op zijn mond open te doen.

"Diversiteit wordt nu eenmaal niet door iedereen omarmd", constateert Mos.

'Onbegrensd zinloos geweld'

Hoe de herdenking voor Jan er precies uit gaat zien, daar broedt Mos nog op. Deze is bedoeld voor zijn leden. "Anders sluiten er mensen aan die daar weer andere ideeën bij hebben. Wij kennen Jan, en willen bij hem stilstaan als slachtoffer van onbegrensd zinloos geweld."

Daarnaast zal Mos zich bij andere initiatieven, zoals een stille tocht, aansluiten.

