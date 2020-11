Provincie repareert rapport Railterminal na advies

Het gaat om een rapport over milieueffecten van de aanleg van de Railterminal bij Valburg. Volgens een commissie is dat rapport onvolledig.

Zo is onduidelijk hoeveel nieuw spoor er nodig is en is onvoldoende onderbouwd wat het verschil is tussen verschillende varianten. De provincie gaat het rapport nu repareren en legt het dan opnieuw aan de commissie voor, pas daarna wordt een besluit genomen.

De provincie zegt dat dit geen vertraging op gaat leveren. "Dit is ook de functie van die commissie. We vragen vaker om advies en we gaan dit nu aanvullen. Het moet compleet zijn voordat we er een besluit over nemen", aldus een woordvoerder.

Zie ook: Railterminal vertraagd: niet open voor 2025