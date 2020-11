Lesli Vuurwerk in spanning over dreigend vuurwerkverbod

Lesli Vuurwerk wacht in spanning af of een landelijk vuurwerkverbod wordt ingevoerd rond de jaarwisseling. Normaal rijden tachtig vrachtwagens in december vuurwerk vanuit Lichtenvoorde door het hele land, maar nu maakt de vuurwerkhandel een pas op de plaats.

“Een neutraal antwoord is het niet, maar ik vind het niet verstandig”, zegt Leo Groeneveld, algemeen directeur van Lesli Vuurwerk, over de oproep van burgemeesters in het Veiligheidsberaad om nieuwjaar vuurwerkvrij te maken. Doel daarvan is het voorkomen van drukte in ziekenhuis.

“Maar in samenwerking met de overheid hebben wij als branche al allerlei producten uit de markt gehaald”, geeft Groeneveld aan. “Op dit moment spreken we eigenlijk alleen over siervuurwerk, dus statistisch gezien komen er minder slachtoffers.”

'Het brengt sfeer en is traditie'

Groeneveld maakt zich zorgen over de gezondheid, maar dan met name de psychische gesteldheid van mensen: “Dat vuurwerk niet ongevaarlijk is, is duidelijk”, beaamt de directeur. “Maar het brengt ook sfeer en het is een traditie.

Oud en nieuw is een moment waarop mensen terugdenken. Zeker dit jaar zullen velen een minder jaar hebben gehad, dus laten we er dan een feestje van maken. Ik denk niet dat het verstandig is om dat af te pakken.”

Geen omzet is problematisch

Financieel gezien heeft een verbod grote invloed op Lesli Vuurwerk. “Als je geen omzet hebt en je vaste lasten gaan door, dat is problematisch, maar we zijn als Lesli gezond”, zegt Groeneveld, doelend op andere takken als Lesli Living.

“Maar je hebt allerlei mensen die ingezet worden voor het vuurwerkseizoen. Als de vrachtwagens niet rijden, betekent dat ook voor een transportbedrijf grote schade. En voor de winkeliers die het vuurwerk moeten verkopen”, gaat hij verder.

Hoop op Tweede Kamer

Met argusogen volgt Groeneveld de discussie in de Tweede Kamer over vuurwerk, waar de staatssecretaris dinsdag komt spreken. “We maken een pas op de plaats om te kijken wat er gebeurt. Als je het goed reguleert, denk ik dat er rond het legale vuurwerk weinig aan te merken valt. Er is dit jaar wel veel illegaal vuurwerk op de markt. Als de overheid legaal vuurwerk een halt toeroept, zullen die handelaren in hun vuistje lachen.”