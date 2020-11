Graf van oud-burgemeester gered, zoon verlengt grafrechten

Eduard van Voorst tot Voorst werd in 1892 geboren in Huissen (gemeente Lingewaard) en was van 1946 tot 1957 burgemeester van Tilburg, waar hij na zijn dood in 1972 werd begraven.

Omdat in 2022 de grafrechten verlopen, ging de begraafplaats op zoek naar nabestaanden van de Gelderse politicus. De beheerders hadden alleen een adres van de 76- jarige Berend-Jan Baron van Voorst tot Voorst. Maar ze slaagden er niet in om met hem in contact te komen.

Verhuisd

De zoon van de oud-burgemeester snapt daar niks van. "Ik weet niet helemaal hoe dat kan, ik woon hier al een tijdje, maar ik ga de rechten verlengen", zegt hij tegen Omroep Brabant. Berend-Jan Baron van Voorst tot Voorst woonde in Limburg, maar is verhuisd naar Den Haag. Waarschijnlijk is het daardoor misgegaan.

De 76-jarige wist dat het graf van zijn vader een keer zou verlopen. "Ik wist alleen niet dat het nu al zover was. Dit wordt de tweede verlenging. Ik heb gelijk met mijn enige levende zusje overlegd. Ik was eigenlijk net bezig met het benaderen van de begraafplaats om mijn akkoord te geven. Ik wil die rechten weer gaan verlengen.”

