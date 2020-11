Inéz organiseert kinderactiviteiten in Winssen: 'het is heel populair'

Het dorpshuis is genomineerd voor Dorpshuis van het Jaar 2020. Inéz van Veen is al sinds 1993 jeugdwerker bij het dorpshuis en regelt alle activiteiten, ook nu het met corona rustig is. "Normaal gesproken zouden jongeren hier zelf alles regelen", legt ze uit in het programma Dorpshuis van het Jaar. "Ik ben dan vooral de adviseur en ik draag alleen ideeën aan. Als ze het willen doen ze het, maar als ze het niet willen doen ze het niet."

Inéz begon met het regelen van de kinderactiviteiten, maar had geen grote verwachtingen. "We dachten blij te mogen zijn als er vijf kinderen zouden komen, maar het waren er de eerste keer al meteen vijftien." Maar jongeren bereiken is in deze tijd lastig. "Ze mogen niet dansen en zingen, dus dat is vette pech."

