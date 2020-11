St Jansdal schaalt op vanwege toename coronapatiënten

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: “Het uitstellen van deze planbare operaties op de locatie in Harderwijk is ontzettend vervelend voor onze patiënten. Zij wachten vaak al langer op een ingreep. Maar dit is nu onvermijdelijk om de urgente zorg, zoals spoedzorg en oncologie te kunnen laten doorgaan. Hier houden we het gebruikelijke aantal OK’s in Harderwijk voor beschikbaar.”

Daarnaast gaat het ziekenhuis de OK’s en het Kort Verblijf in Lelystad maximaal inzetten. Relinde: “Dat betekent dat we daar vijf dagen per week zoveel mogelijk gaan opereren. Daar doen we bijvoorbeeld liesbreuk- en galblaasoperaties en heup- en knievervangingen. Zo kunnen we gelukkig een belangrijk deel van onze geplande operaties blijven doen en hoeven patiënten niet onnodig lang te wachten.” Het kan dus voor patiënten betekenen dat hun operatie gepland stond in Harderwijk, maar dat de operatie nu plaats gaat vinden in Lelystad.

Het ziekenhuis neemt contact op met de patiënten waarvan de operaties niet door kunnen gaan of worden verzet naar Lelystad. Zij hoeven dus niet zelf contact op te nemen. De afspraken op de poliklinieken worden vooralsnog niet beperkt.