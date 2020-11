Verdachten drugslab Drempt hangt jarenlange celstraf boven het hoofd

Tegen de drie mannen die in mei werden opgepakt bij een drugslab in Achter-Drempt zijn straffen tot zes jaar cel geëist. De drie hebben de Colombiaanse, Mexicaanse en Amerikaanse nationaliteit.

De mannen worden ervan verdacht dat ze in het Achterhoekse dorp metamfetamine produceerden en bezaten. De Colombiaan moet 5,5 jaar de gevangenis in, aldus de officier van justitie. Voor de twee andere verdachten eist hij straffen van 6 jaar.

Beginnend profvoetballer

"Ik kwam vanuit Colombia naar Europa omdat ik profvoetballer wilde worden. Ik had niet verwacht dat ik hier in terecht zou komen. Ik dacht dat ik in de fruitsector aan de slag zou gaan." De jongste verdachte die dinsdagochtend voor de rechter in Den Bosch staat, komt uit Cali, Colombia. Hij is een jongen van twintig die niet per se oogt als een ervaren beroepscrimineel.

Hij vertelt een wonderlijk verhaal hoe hij als beginnend profvoetballer aan werk probeerde te komen in Nederland. Uiteindelijk mocht hij aan het begin van dit jaar een aantal wedstrijden spelen voor een team van ADO Den Haag. Maar dat werd niks. Daarna kreeg hij een baan op het platteland aangeboden. Volgens eigen zeggen wist hij van tevoren niet dat het om arbeid in een drugslab ging.

Angst voor consequenties

Het voetbalverhaal behoort tot de weinige zaken waarover de 20-jarige Colombiaan wil verklaren. "Ik moet opletten op wat ik zeg, want als ik een woord loslaat kan dat consequenties hebben voor mijn familie in Colombia", fluistert hij in het Spaans tegen de tolk in de rechtszaal.

Naast hem zitten de twee andere verdachten, in een ruimte die is gevuld met spatschermen. Ze doen er een groot deel van de zitting het zwijgen toe.

Tip binnen drugsonderzoek

De vondst van het drugslab in de Achterhoek is een uitvloeisel van een ander drugsonderzoek. De politie krijgt in mei van dit jaar de tip dat er aan de Zomerweg in Drempt een drugslab zou bevinden. Meteen wordt er actie ondernomen.

In een bouwkeet op het erf treft de politie in de middag van 8 mei drie verdachten aan. Ze liggen op dat moment te slapen in een bouwkeet. Verderop bevindt zich een stalruimte. De politie betreedt de stalruimte, waarbinnen een drugslab is ingericht met vijf van elkaar afgesloten gedeeltes, waartussen zich schermen bevinden.

Het dna van de verdachten blijkt naderhand op de gelaatsmaskers te zitten, die gebruikt zijn bij het produceren van de drugs, zo komt naar voren uit forensisch onderzoek. Ook worden er bij een van de verdachten foto's teruggevonden van het lab. "In totaal kon er voor honderden kilo's geproduceerd worden", zo stelt de officier van justitie.

'Passende straffen'

De officier van justitie maakt tijdens zijn pleidooi duidelijk dat hij de jonge verdachte een iets lagere straf wil opleggen. Dit vanwege de bereidheid om enigszins een verklaring af te leggen. Daarnaast houdt hij rekening met diens jonge leeftijd.

Daarom eist hij voor deze man een straf van 5,5 jaar cel. Voor de twee andere verdachten eist hij een straf die passend is. In een ander soortgelijk crystal meth-onderzoek werd een straf van 6 jaar opgelegd. En dat is ook precies wat hij voor deze twee mannen vraagt.

