Slang slaat toe en eet meerdere vogels op: 'Ik schrok me een hoedje'

Marloes Schouten uit Nijkerk ging nietsvermoedend haar vogels voeren, toen ze ineens een slang midden in de volière zag liggen. De rattenslang had zich tegoed gedaan aan een paar van haar vogels.

"Ik schrok me best wel een hoedje", vertelt Marloes. Maar echt bang was ze toch ook weer niet voor de slapende slang: "Ik ben op zich niet bang voor slangen. Ik heb er vroeger ook een gehad en ik herken dus wel een slang die niet hier hoort te zijn."

Marloes rende naar binnen, maar werd door haar moeder niet gelijk serieus genomen. "Mijn moeder denkt: ze overdrijft weer." Haar broer geloofde haar wel en wilde gelijk mee gaan kijken. Maar hij kwam niet van een telefoontje verlost. "Wij zijn van die alternatieve types. Ja, mijn broer houdt er ook wel van."

Oplossing van mysterie

Ze was de afgelopen week al eerder wat vogeltjes kwijt, maar ze dacht dat die ziek waren. Maar de ontdekking van de slang verklaarde wel het een en ander voor Marloes. "Verrek, daarom mis ik steeds pietjes. Mijn mannetjeskwartel lag ineens dood en er was niks mis met hem."

Zo'n kooi met vogels is natuurlijk wel een klein paradijsje voor een slang: "Het is wel een soort restaurant voor een slang", vertelt ze. Nu heeft ze nog zes pietjes en drie kwartels over.

Hulp van de dierenambulance

Hoewel Marloes niet bang is voor slangen, heeft ze hem niet zelf gevangen. Ze schakelde de dierenambulance in: "Ik had niet zelf het lef. De slang die ik had was een ringslangetje en deze was wel dik."

Volgens Marloes lag de slang te slapen om op zijn gemakje zijn eten te verwerken: "Hij had van die ballen in zijn lichaam." Ze mag nu de volière voortaan niet alleen muisvrij, maar ook slangvrij maken.

Vraagteken

"Het is nog niet duidelijk waar de slang vandaan is gekomen", vertelt Marloes. "Ik las op internet dat er al eerder een slang was gevangen. En vlakbij was ook een slang ontsnapt en ik denk dat het die slang is."

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Marloes Schouten.

