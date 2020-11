Homogenezing moet stoppen, vinden meerdere politieke partijen

Vooruitlopend op een landelijk verbod op homogenezing waar de Tweede Kamer mee bezig is, vinden de partijen dat het stadsbestuur die nu al actief tegen moet gaan.

Ze stellen dat homogenezing nog altijd vrij baan heeft. Vrouwen en mannen met een andere geaardheid zouden bovendien gedwongen kunnen worden om genezingsprocessen, heropvoedingskampen of hormoonbehandelingen te ondergaan in hun land van herkomst.

'Schade voor het leven'

Volgens CDA-raadslid Jan Hutten zegt homogenezing in de basis dat het onjuist of verwerpelijk is dat iemand homo of lesbisch is. "Terwijl ieder mens moet kunnen zijn wie hij of zij is. Daarbij is het triest als mensen onder invloed staan van genezers of organisaties die een andere mening hebben. Die genezingspraktijken zijn vaak niet lichtzinnig en schaden mensen geestelijk voor het leven."

Homogenezing straalt volgens Hutten ook uit dat anders dan de norm zijn, verkeerd is. "Waarbij je ziet wat dat met jongeren doet: dit leidt jaarlijks tot vele mishandelingen, met geestelijk of fysieke schade en zelfs de dood tot gevolg."

Marie José Navis (GroenLinks) wil dat Arnhem een voortrekkersrol neemt in het stoppen van homogenezing. De gemeenteraad zal daar de komende weken over beslissen.