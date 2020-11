Tijdcapsule na 26 jaar gevonden én weer verstopt

Het is maandag leeg, hol en kaal in het oude KVK-gebouw aan de Stationsstraat, maar dat past wel bij wat er gaat gebeuren. In de bouwval gaat Joost Huijsman een nieuwe tijdcapsule plaatsen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hebbedingetjes

In de jaren 90 was hij directeur van de plaatselijke Kamer van Koophandel en het leek Huijsman bij de bouw van het nieuwe gebouw een goed idee om wat spulletjes uit die tijd te verstoppen. "Dan zouden mensen de capsule bij de sloop van het pand weer tegenkomen en zich verbazen over hoe de wereld er toen uitzag."

Kranten, hebbedingetjes en zelfs drank werden in de koker gestopt in de hoop dat het meer dan honderd jaar zou duren voordat hij weer werd gevonden. Maar dat liep dus anders. Huijsman: "Het pand heeft een nieuwe eigenaar die appartementen in het gebouw maakt. Bij de verbouwing van de entree zijn ze de koker tegengekomen. Veel te vroeg dus."

Upgrade

De projectontwikkelaar nam vervolgens contact op met Huijsman om over de tijdcapsule te praten. "We hebben overlegd en we vonden het leuk om de koker weer te verstoppen, maar dan ook met wat spulletjes uit 2020. De koker heeft een soort upgrade gekregen dus", lacht hij.

"We hebben er een nieuwe krant van vandaag in gestopt, een oude iPhone en een fles korenjenever. Dat laatste moest omdat de wijn die we erin hadden gedaan, totaal overstuur bleek. De jenever blijft als het goed is, veel langer goed", gaat Huijsman verder.

Benieuwd

De koker is dit keer verstopt in het plafond, waar voorlopig niemand bij gaat komen. "Deze plek is misschien nog wel beter dan de vorige", denkt Huijsman.

Hoewel het niet de bedoeling was dat hij de koker weer zou tegenkomen, heeft hij wel genoten van het opnieuw verstoppen. "Ik ben ook heel benieuwd wat de mensen denken die die koker weer gaan vinden, maar dat ga ik waarschijnlijk niet meer meemaken", besluit hij.