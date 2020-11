Nog geen uitspraak van hoogste rechter, toch bijeenkomst over plannen A15

Ook al is nog niet bekend of de doortrekking van de A15 door mag gaan, toch houdt Rijswaterstaat samen met aannemerscombinatie GelreGroen deze week online informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Maandagavond gaat het over de plannen en de gevolgen voor de Betuwe, dinsdagavond voor de Liemers.

In juni diende de zaak bij de Raad van State. In vier dagen werden tientallen bezwaarschriften tegen het tracébesluit voor het doortrekken van de A15 behandeld. Er wordt al jaren gesproken over de aanleg van het stuk snelweg, die de doorstroming van het verkeer moet verbeteren. Het nieuwe stuk weg loopt van knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven een Zevenaar. Tegenstanders vrezen voor onder meer geluidsoverlast en natuurschade.

'We zijn er nog'

De verwachting was dat de Raad van State twaalf weken nodig zou hebben tot een uitspraak te komen, maar die termijn is inmiddels al een tijdje verstreken. Rijkswaterstaat zegt geen idee te hebben wanneer het besluit komt. Ook een woordvoerder van de Raad van State zelf kan geen datum noemen. De hoop is nog wel voor het eind van dit jaar.

"We wilden eigenlijk wachten op de uitspraak, maar we willen ook aan de inwoners laten zien dat we niet stil zitten en dat er ondertussen al heel veel voorbereidingen worden getroffen", laat omgevingsmanager Jacqueline te Lindert van Rijkswaterstaat weten. "Vandaar dat we de online-bijeenkomst toch door laten gaan."

Ze worden onder andere bijgepraat over de plannen, de voorbereidende werkzaamheden en de maatregelen die worden genomen om overlast van de bouw tegen te gaan.

Voorbereidende werkzaamheden

De bedoeling is dat straks eerst de A12 verbreed wordt, daarna wordt er begonnen met het doortrekken van de A15. Bij Zevenaar komt een nieuw knooppunt 'De Liemers'.

Over het Pannerdensch kanaal komt een brug. Rijkwaterstaat zegt met de aanleg rekening te houden met de bestaande natuur. "Er komen 17 extra ecopassages voor dieren, wegbermen worden insectenvriendelijk gemaakt en er komen speciale roofvogelzitplaatsen."

Inmiddels zijn al flink wat voorbereidende werkzaamheden gedaan. Zo zijn meerdere panden gesloopt, explosieven opgeruimd: 'wat klein spul' en zijn er flora en fauna inspecties gedaan. Ook wordt er op verschillende plekken archeologisch onderzoek gedaan. In Angeren is een bijzondere vondst gedaan, maar wat precies maakt Rijkwaterstaat later bekend.

De komende tijd moeten nog enkele panden in de Liemers gesloopt worden. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben nog genoeg te doen tot eind van dit jaar, maar een aantal zaken blijven natuurlijk liggen: "We gaan natuurlijk niet aan een brug beginnen over het Pannerdensch kanaal als de uitspraak van de Raad van State er nog niet is", aldus Te Lindert.

Voor de twee online bijeenkomsten hebben zich tot nu toe in totaal ongeveer 550 mensen aangemeld.

