Rolf Sanchez opent de Gelderse Top 100 van 2020

Voor het eerst dit jaar konden fans als ambassadeur actie voeren voor hun favoriete artiest. Dankzij succesvolle acties kwamen onder meer Paul de Graaf, Rob de Nijs, De Gracht en Yellow Pearl in de Gelderse Top 100. Het Arnhemse Enge Buren, dat bezig is met hun afscheidstournee, staat dankzij de ambassadeur met Pizza Calzone op nummer 68.

In de lijst staan naast veel gouwe ouwe van bijvoorbeeld Normaal, Frank Boeijen en Frans Duijts ook nieuwkomers als Feikje Douwina. Clean Pete, Marloes Borgman en ook Typhoon staat voor het eerst genoteerd. Rapper Glenn de Randamie uit 't Harde staat erin met Alles is gezegend.

De top 10 van de lijst wordt bekendgemaakt tijdens de radio-uitzending, komende zaterdag. Het radiofeestje begint om 07.00 uur met Bastiaan Boog, gevolgd door Jan de Hoop, Ad van Gameren, Xandra Rakier en Eric van den Berg. Tegen 16.00 uur hoor je welke artiest dit jaar de meeste stemmen kreeg en op nummer 1 staat.

Gelderse Top 100 van 2020

De nummers 1 tot en met 10 houden we nog even geheim.

11 De overkant – Suzan & Freek & Snelle

12 Beernd Van Kuperi-j – Boh Foi Toch

13 Bloos maar – Marieke van Ruitenbeek

14 Banger Hart – Rob De Nijs

15 't Huusken aan de diek – Spitfires

16 Oerend Hard – Normaal

17 La vie est belle (dat weet je wel) – Rubiamorena

18 Achter De Schuur – Bennie Jolink

19 Heimwee naar de kroeg – Egbert Dijkhuis

20 Emmylou – The Abes

21 De Verzoening – Frank Boeijen Groep

22 Dans met mij – Belinda Kinnaer

23 Als het avond is – Suzan & Freek

24 Without your love – Yellow Pearl

25 Zeg me dat het niet zo is – Frank Boeijen Groep

26 Jij denkt maar dat je alles mag van mij – Frans Duijts

27 #Addicted – Collin Hoeve

28 Als de dag van toen – Ernst Daniel Smid

29 Steamy windows – According to Mary

30 Zwart Wit – Frank Boeijen Groep

31 1.000.000 sterren – Frank Boeijen Groep

32 De Betuwe – Dick Van Altena

33 't Hundjen – Boh Foi Toch

34 Hee Schatje – Gebroeders Knipping

35 Gelre, Gelre (ft. De Ridders van Gelre) – NODFYR

36 Strong after forever – Billy Bray Band

37 Brommers kieken – Jovink & de Voederbietels

38 Last tear – Yara Beeks

39 Alie – Normaal

40 's Nachts na tweeën – De Havenzangers

41 I've search for you – Pebbles and the Bam Bams

42 Eyes of blue – Dick van Altena

43 Zeven oceanen – Belinda Kinnaer

44 De boer is troef – Normaal

45 Last revelation – Aesum

46 Annabel – Hans De Booij

47 Het dorp – Marloes Borgman

48 4853 – Marcel Verbeek

49 Al mot ik kruupe - Gradus van Nimwegen

50 Vrienden onder elkaar – Frank Boeijen & Maarten Peters

51 Gelderland! (In de kroon van..) -Maarten Peters & Het Toverbaltheater

52 Aan de bezitters van een ziel – Frank Boeijen

53 Jackie's Strength – Roger Heerink (ft. Tori Amos)

54 Eens zal de Betuwe in bloei weer staan – Dick Van Altena

55 Guitar King Hank The Knife & The Jets

56 Talk – Noah Jaora

57 Little boy – Esther van Kommer

58 't Armenhuus – Boh Foi Toch

59 Twee perfecte handen – De Gracht

60 Mooi hier – Trinity

61 A song called Wanda – Bootleg Betty

62 Het werd zomer – Rob De Nijs

63 't Wurd tied -Normaal

64 5 in de klok – Frans Duijts

65 Dizze grond – Revolt

66 Aan de grens van de Duitse heuvelen – De Sunstreams

67 Blackbird – Harry Sacksioni

68 Pizza calzone – Enge Buren

69 Do you remember – Long Tall Ernie & The Shakers

70 Hallelujah – Lisa Lois

71 Dans je de hele nacht met mij – De Sjonnies

72 Already over you – Yellow Pearl

73 Somewhere someone – Dick van Altena & Tonnie Willé

74 Back where I started from – Sandra Vanreys

75 Starlight Voyager – Mireya Derksen

76 Meisjes met rode haren – Arne Jansen

77 Afblijven – Clean Pete

78 In ons café- Frans Duijts & Django Wagner

79 Bidden op de fiets – Paul Mulder

80 Rust in my strings – Dick van Altena

81 Vrouw Begeerdink – Boh Foi Toch

82 Daldeejen – Normaal

83 Ik zing een lied voor jou – Jean Knipping Jr & Jean Kniping Sr

84 The fool of love – Hilde Vos

85 Stappen(vierdaagse) – Paul De Graaf

86 Niet alleen – Yildiz Gies

87 Moan bove de Betuwe – Dick Van Altena

88 This time – Feikje Douwina

89 Doen doen doen – Boem!

90 Alles is gezegend – Typhoon

91 Foto van vroeger – Rob De Nijs

92 Eens komt de dag – Michel Wolsink

93 A rainy night – William Smulders

94 Het zijn van die kleine dingen – Belinda Kinnaer & Ronnie Tober

95 Weg van jou – Suzan & Freek

96 Allerlaatste liefde – Speelman & Speelman

97 Deze avond – Okesweer

98 My town – Sandra Vriese

99 Stiekem Gedanst – Toontje Lager

100 Más Más Más – Rolf Sanchez