Groen licht voor particuliere snelteststraat in Didam

Montferland heeft maandagmiddag groen licht gegeven voor de opening van een particuliere snelteststraat op het terrein van Partycentrum Plok nabij Didam. Initiatiefnemer Richard van Manen wil woensdag of donderdag in bedrijf zijn.

“We wachten nog wel de persconferentie van dinsdagavond af”, aldus Van Manen. “Als blijkt dat particuliere teststraten met sneltesten ook dan nog mogen, hoop ik uiterlijk donderdag te starten.” Personen kunnen in de nieuwe teststraat binnen een uur uitslag verwachten. Hiermee geeft Van Manen, eigenaar van het Arnhemse bedrijf Farmusol, gehoor aan de roep om coronatesten in zijn woonplaats. “De vraag naar sneltesten is zo enorm, ook in Didam”, zegt de initiatiefnemer. “In Montferland was er twee weken geleden een flinke stijging in coronapatiënten, maar geen teststraat in de buurt.”

Van Manen bedacht twee weken geleden het plan, nadat een collega zich op zijn verzoek liet testen in een snelteststraat in Valburg. “Bij de GGD moeten ze dagen wachten op een test én de uitslag", verklaart de Didammer. "Nu bleek de uitslag negatief en kon hij gewoon werken.” Dertien dagen na het indienen van zijn verzoek bij de gemeente kreeg Van Manen groen licht van burgemeester Peter de Baat. “Het liefst was ik een week eerder gestart, maar het is niet anders.”

Gekwalificeerd personeel

Voor de Didamse teststraat gebruikt Van Manen de ervaring uit Valburg. Samen met de initiatiefnemer van de testlocatie in Valburg, zijn vriendin en moeder gaat hij de teststraat bij de Plok inrichten. “Daarnaast is er een arts die erop toeziet dat alleen gekwalificeerde mensen gaan testen”, vult hij aan. De initiatiefnemer krijgt veel hulp aangeboden van medisch geschoold personeel : “Ook vanuit Plocos Horeca Groep krijgen we assistentie in administratieve taken.”

Groei in teststraten

De nieuwe teststraat is de tweede commerciële snelteststraat in Montferland. Eerder zette de Liemerse ondernemersvereniging Lindus al een teststraat op om ondernemers tegemoet te komen. Ook in andere delen van de Achterhoek schieten de teststraten als paddenstoelen uit de grond. Zo is deze week de tweede particuliere testlocatie in Oude IJsselstreek in bedrijf gegaan en is ook in Zelhem een teststraat geopend.