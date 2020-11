Doden in Doetinchem geëerd met 150 lichtjes bij graven

“We vieren het feest van de lichtjes”, zegt secretaris André van de Burgt van de Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem. “Licht geef iets speciaals in deze bijzondere tijd. Allerzielen is in zuidelijke landen in Europa dé gelegenheid om naar graven te gaan en die te verzorgen en er even stil bij te staan.” Dit jaar wilde de organiserende stichting uitpakken, maar door de coronacrisis is gekozen voor een beperkte vorm met 150 lichtjes.



Hoewel weinig bezoekers de Ambtsbegraafplaats bezochten, zijn de secretaris en andere vrijwilligers blij dat ze zich inzetten voor onderhoud van de locatie, ook buiten Allerzielen. “Ik vind het leuk om te doen en mooi om te zien”, zegt Van de Burgt. “We proberen als stichting dit mooie stukje groen in Doetinchem te onderhouden met onze beperkte middelen. We zijn er tevreden mee en elk jaar wordt het een stukje mooier en beter.”