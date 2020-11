Celstraf geëist tegen Vegan Streaker voor brand bij eendenslachterij

Janssen moest zich maandag voor de rechtbank in Zutphen verantwoorden, omdat hij op 28 mei vrachtwagens van Tomassen Duck-To in brand heeft gestoken. De Brabander kwam in beeld, omdat zijn autosleutel bij de eendenslachterij werd gevonden. De sleutel zat in een broek die hij uit had gedaan, nadat hij per ongeluk ook zichzelf in vlam zette.

De sleutel leidde naar een auto die dicht bij het bedrijf geparkeerd stond. De Vegan Streaker heeft zich na de brand urenlang in de bosjes verstopt. Hij ging daarna naar de huisarts om zich te laten behandelen voor brandwonden aan een hand en meldde zich daarna bij de politie.

'Gevaar voor omwonenden'

Het Openbaar Ministerie heeft 30 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist, omdat Janssen met zijn actie omwonenden en het personeel van Tomassen Duck-To in gevaar gebracht zou hebben. Hij heeft de brandstichting bekend, maar erkent dat hij deze keer te ver is gegaan met actievoeren.

Volgens zijn advocaat Jan-Hein van Dijk was zijn intentie niet slecht en had hij zuivere motieven, namelijk het stoppen van dierenleed. "Hij is een activist en geen terrorist, zoals het OM hem probeerde neer te zetten. Maar hij had beter een democratische weg kunnen bewandelen in zijn poging het dierenleed te stoppen", aldus Van Dijk.

'Eis is buitenproportioneel'

"Er was geen gevaar voor omwonenden, want die wonen verder weg. En het bedrijf lag stil vanwege de coronacrisis, dus die liepen ook geen gevaar", betoogt Van Dijk. Hij noemt de eis buitenproportioneel. "Het ging mijn cliënt om de vrachtwagens, om het leed van de dieren een halt toe te roepen."

De eis is Janssen tegengevallen, hij vindt het een hoge eis. "Ik vind ook niet dat hij 22 maanden moet zitten, daar heeft niemand wat aan. Ik heb de rechtbank gevraagd hem vijf maanden celstraf te geven, dat is de tijd die hij al vast zit. En daarnaast de maximale werkstraf." De advocaat vindt het schadebedrag van 156.000 euro bovendien ook een vorm van straf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.