Meerdere instanties gaan samenwerken om zorg verwarde personen te verbeteren

In Nijkerk zijn zo'n veertig inwoners die zo nu en dan verward gedrag vertonen, waar instanties zich zorgen over maken. Soms is iemand bekend bij de ene instantie, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of jongerenwerk, maar zou hij of zij eigenlijk hulp moeten krijgen van de gemeente of GGZ-instelling.

De gemeente heeft met vier organisaties een convenant opgesteld, waarin staat dat zorg voor deze mensen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dit moet ervoor zorgen dat de hulpverlening snel en goed op gang komt.

Verwarde personen, een term die de laatste tijd veel in het nieuws is. Een steeds grotere groep mensen vertoond zichtbaar verward gedrag. Dat kan problematisch zijn voor de persoon zelf en/of de directe omgeving.

Harke Dijksterhuis, wethouder in de gemeente Nijkerk: "In de afgelopen jaren zien steeds meer verwarde personen. Grote zorginstellingen sluiten, mensen worden vaker vanuit huis begeleid. Dus we zien vaker 'verward gedrag in de wijken'. Dan is het belangrijk om snel hulp te kunnen organiseren, dat we weinig tijd kwijt zijn aan bureaucratie en daar moet dit convenant bij helpen."

Hij benadrukt dat het de gemeente, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk, Welzin Buurtbemiddeling en GGZ Centraal niet alleen gaan praten over mensen, maar ook met hen.

Lijst met vijftig zorgjongeren

Voor Renger Walet, voorzitter van de de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Nijkerk is dit convenant heel belangrijk. Ze komen vaak jongeren tegen die hulp kunnen gebruiken, maar liepen voorheen wel eens tegen een muur op:

"Onze jongerenwerkers zien heel veel jongeren. Soms signaleren ze dat iets niet goed gaat en willen ze de jongeren doorverwijzen. Vorig jaar hadden we een lijst met 50 jongeren waar we zorgen over hadden, maar we konden nergens met ze heen."

Privacy

Het jongerenwerk is geen hulporganisatie en moet de jongeren dus doorverwijzen. Dat lukte niet altijd, ook door privacywetgeving. In het convenant is dat ook getackeld.

Walet: "We kunnen nu dus met andere organisaties praten over onze zorgjongeren en afspraken kunnen maken wat voor een jongere de beste oplossing zou zijn. Die zorgen konden we niet goed uitwisselen met andere organisaties, omdat de nieuwe privacywetgeving ons in de weg stond. We zijn heel blij dat dit obstakel nu uit de weg is."