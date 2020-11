Schouwburg Amphion in de steigers voor herstel gevel

“Het was een vervelend boek, maar dat kunnen we nu gaan sluiten", zegt directeur Charles Droste. Na een lange juridische strijd van een aantal jaren tussen Amphion en de aannemer kan er nu eindelijk worden begonnen met het herstel. Hopelijk kunnen we september volgend jaar de heropening vieren van de nieuwe buitenkant.”

De bestaande gevel van de schouwburg, die problemen gaf, wordt vervangen door een zinken gevel. “Eerst wordt de stenen muur gestript”, vertelt Droste. “Op het moment dat ze aan één kant van het gebouw klaar zijn met strippen, start meteen het herstel van de gevel en zo werken ze het hele gebouw rond.”

Gemeente betaalt 2,3 miljoen euro mee

De gemeente Doetinchem staat garant voor 2,3 miljoen van de herstelkosten. “Dat is niet niks”, zegt wethouder Maureen Sluiter. “Daar is ook heel goed over nagedacht. Het gaat om een van de parels van Doetinchem en het is een schouwburg voor de regio.”

De gemeente Bronckhorst draagt 90.000 euro bij. Bij Oude IJsselstreek en Montferland staat nog een verzoek uit tot een financiële bijdrage.

'Bizarre samenloop van omstandigheden'

Op dit moment is de schouwburg slechts bij enkele voorstellingen open voor maximaal dertig bezoekers. De werkzaamheden starten dan ook in een periode waarin het theater door corona in zwaar weer zit. “Dat is een bizarre samenloop van omstandigheden”, zegt Droste.

“Ondanks dat zijn we heel bij dat het twee parallelle trajecten zijn. Natuurlijk zitten we in de problemen door corona, maar het traject van het gevelherstel loopt al een aantal jaren.” De herstelwerkzaamheden duren een jaar en moeten volgend jaar september zijn afgerond.