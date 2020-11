Vrienden maken hologrammen voor op begrafenissen

Op je eigen uitvaart je familie en vrienden toespreken. Levensecht, alsof je er nog bent. Vrienden en zwagers Marnix en André leek het wel wat. Sterker nog, ze zien er brood in. Sinds een maand runnen ze een bedrijf waarin ze die dienst aanbieden.

"Afgelopen december overleed onze ongeboren zoon", vertelt Marnix. "Om dit te verwerken gingen we naar Curaçao, waar André toen woonde. We dachten: wat als wij komen te overlijden? We hebben allebei twee jonge kinderen."

12 mensen

"Zo ontstond het idee van de hologram", aldus André. Driekwartjaar later is het bedrijf Hololasting een feit. In Culemborg ontvingen ze tijdens de eerste maand zo'n twaalf mensen die een hologram wilde laten maken voor op hun uitvaart."

Marnix (links) en André voor hun eigen hologram Foto: Omroep Gelderland

"We hebben vooraf 800 moeders gepeild in de leeftijd 20-65 jaar. Hoe denken ze erover? Die reageerden doorgaans positief. Ook ondervraagden we mensen die hun ouders verloren. Die zeiden dat ze de wereld ervoor zouden bereizen."

André Hazes

Moeten we denken aan een hologram zoals die van André Hazes in de Ziggo Dome? "Dat was in een veel grotere ruimte. Die kostte wel een ton", reageert Marnix. De zwagers pakken het iets kleinschaliger aan: In hun fotostudio nemen ze de 3D-videoboodschap op. Vervolgens wordt de video levensgroot op een scherm geprojecteerd.

De fotostudio waar de hologram wordt gemaakt Foto: Omroep Gelderland

"We hadden er geen verstand van, en hebben ons snel dingen moeten aanleren. Het was een zoektocht", vertelt André. "En ja, we hebben zelf natuurlijk ook een boodschap opgenomen. Wat je daarin vertelt is heel persoonlijk. De boodschappen worden wel zo'n 40 of 50 jaar bewaard. Als we ouder worden nemen we een nieuwe op."

Beluister het gesprek met de heren.