Voetbaltrainer Eric Meijers rekent niet meer op wedstrijden dit jaar

"We hebben de laatste twee weken telkens met groepjes van vier getraind. Maar nu heb ik dat even doorbroken met twee weken vrij. Op 16 november beginnen we weer. En wie weet mogen we vanaf 1 december weer met het hele team trainen, als de coronacijfers dan tenminste flink zijn gedaald. Maar ik ga ervan uit dat we niet meer voetballen in de Tweede Divisie dit jaar."

Halve competitie

Er wordt al nagedacht over diverse scenario's. "We moeten nog 28 speelronden. Als we op 9 januari weer zouden kunnen beginnen, moeten we dan tot eind juni doorvoetballen met een aantal doordeweekse speeldagen. Maar stel dat we pas in februari of maart weer voetballen, kunnen we ook een halve competitie spelen dit seizoen. Voor ons is het wel jammer dat het is stilgelegd, want we zaten in een hele goeie flow. Maar ik heb er vertrouwen in dat we dat direct weer oppakken als we weer mogen."

NEC tweede

Ondertussen volgt de trainer al het voetbal intensief en zeker zijn favoriete club NEC. "Ik heb ze in de eindstand als tweede neergezet. Natuurlijk omdat ik ze graag zie promoveren. Maar ik vind dat je niks hebt aan de doelstelling van top vijf. Dan kom je in de nacompetitie en dan ben je één van de zeven, dat is het percentage dat je promoveert maar heel laag. Maar ik vind dat NEC niet onderdoet voor ploegen als De Graafschap, Cambuur en NAC. Ook qua budget niet."

De lat hoog leggen

"Er is een goed gevoel binnen het team en de staf. Je zag tegen NAC al in de voorbereiding dat ze zouden gaan winnen. Want ze gingen niet piepen om die coronagevallen, maar wilden gewoon spelen. Dat is ook een verdienste van de trainers. Maar ik vind dat een club als NEC de lat hoog moet leggen. Wij melden ons als Nijmegen weer aan het front."