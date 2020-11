Bibliotheek Wageningen grijpt naast prijs

De bibliotheek van Wageningen is niet de winnaar van de Beste Bibliotheekverkiezing 2020. De bieb Lochal in Tilburg gaat er met die eer vandoor. Dat maakte de organisatie dinsdagmiddag bekend.

De 'bblthk' van Wageningen was één van de vijf genomineerde voor de nationale bibliotheekverkiezing waarbij ook publiek haar stem mocht laten horen.

13.000 stemmen

In totaal hebben ruim 13.000 mensen hun stem uitgebracht. Wageningen kreeg 2314 stemmen. Ook een vakjury velde en oordeel. Die was erg te spreken over alle activiteiten die de bibliotheek in Wageningen organiseert. De bblthk is meer dan een plek om boeken te lenen of te lezen. "Opvallend is daarbij, naast de hoeveelheid, ook de diversiteit: kunst, cultuur, debat, ontmoeting, alles komt aan bod", staat er in het juryrapport.

Plek 4

Maar de concurrentie was stevig. Naast de bibliotheek van Wageningen waren Forum Groningen, Forum Zoetermeer, bibliotheek Gooi en Meer in Eemnes en de bibliotheek LocHal in Tilburg genomineerd. De bibliotheek van Wageningen belandde uiteindelijk op de vierde plaats.

De Beste Bibliotheek-verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door Bibliotheekblad en Stichting NBD Biblion.

