Graf van oud-burgemeester dreigt te worden geruimd, contact met familie lukt niet

De Centrale Begraafplaats West in Tilburg is dringend op zoek naar nabestaanden van de Gelderse politicus Eduard van Voorst tot Voorst. Van Voorst tot Voorst werd in 1892 geboren in Huissen en was van 1946 tot 1957 burgemeester van Tilburg. De beheerder krijgt geen contact met nabestaanden.

Van Voorst tot Voorst heeft vele onderscheidingen en is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof aan de Hoflaan, vlakbij de naar hem vernoemde 'Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg'. De familienaam is er niet zomaar een: de familie is een oud adellijk riddergeslacht.

Maar adel of niet: de beheerders van de begraafplaats komen niet in contact met nabestaanden, die moeten beslissen over de toekomst van het graf.

Privacywetgeving

Omroep Brabant schrijft dat er een adres is van een nabestaande, maar de beheerder van het kerkhof krijgt geen contact met deze man.

Zelf stamboomonderzoek doen of zoeken in systemen naar de familienaam, mag volgens de beheerder niet vanwege privacywetgeving. "Bovendien is er weleens strijd in families waar je niet van weet. Dus je kunt niet zomaar familieleden benaderen."

'Erg om dit graf te ruimen'

De rechten voor het graf verlopen in februari 2022. Bij het graf staat nu een bordje gericht aan de nabestaanden om contact op te nemen met de beheerder.

"Het zou wel heel erg zijn dit graf te ruimen omdat de familie niet op de hoogte is van de situatie. We hopen met het bordje en aandacht in de media de betreffende nabestaanden te bereiken", aldus de beheerder. Hij heeft goede hoop heeft dat het lukt.