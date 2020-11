Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De 'Nederbanaan' is een uitvinding van onderzoekers verbonden aan de Wageningen Universiteit. Wie denkt dat je straks de 'Nederbanaan' tussen het fruit in de supermarkt ziet liggen, heeft het dus mis.

"Er worden hier niet genoeg bananen geoogst om aan die vraag te voldoen", legt Vink uit. Er staan zo'n honderd planten in de verwarmde kas op het voormalig kazerneterrein in Ede. Het doel van de ondernemers is straks van de bananen bier of chips te maken.

Bananen groeien normaliter alleen in tropische landen.

Er worden exclusieve bananen geteeld in onze provincie. Foto: Omroep Gelderland

Meer bananenrassen telen

Er staan verschillende bananenrassen in de kas. Van de Cavendish, de banaan die je doorgaans in de supermarkt vindt, tot de Gros Michel. "De Gros Michel is in de jaren vijftig uitgestorven. Die telen we nu." Iets verderop staan nog meer rassen, vervolgt hij: "Een type bakbanaan en de bierbanaan."

De kosten voor de consument zijn nog onduidelijk. "Het is afhankelijk van de oogst." Maar: "Het is zeker niet de supermarktprijs, maar je kunt je afvragen of dat de 'eerlijke' prijs is voor een banaan." Vink gaat de banaan in de markt wegzetten als streekproduct.

Bananen worden volgend jaar geoogst

Eind dit jaar zullen de eerste vruchten verschijnen, is de verwachting. Dan zal er rond maart geoogst worden.

Overigens blijft de Wageningen Universiteit betrokken bij de bananenplantage. De kas wordt ook nog gebruikt voor onderzoek om zo wereldwijd het probleem met de blad- en bodemschimmels rondom bananenplanten aan te kunnen pakken.

Hoe dat kan? Luister hier naar een reportage over de bananen: