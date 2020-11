Duikers doen onderzoek in Amsterdam-Rijnkanaal naar dood Albanese separatist

In het onderzoek naar de moord op de 43-jarige Festim Lato uit Afferden doen duikers van de politie deze maandag opnieuw onderzoek in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Loenen aan de Vecht. Dat schrijft RTV Utrecht.

In het kanaal werd het in stukken gesneden lichaam van de Albanese zakenman en politicus vorig jaar juli gevonden. Hij was gemarteld en vermoord. Waarom er nu opnieuw onderzoek wordt gedaan wil de politie 'in het belang van het onderzoek' niet zeggen, aldus RTV Utrecht.

De dood van Lato is nog altijd omgeven door mysteries. Zo lijkt het erg onduidelijk wie het op hem gemunt kon hebben.

Zelfbenoemde president

Lato was een kleurrijke persoonlijkheid en de zelfbenoemde president van de republiek Chameria, een gebied in het noorden van Griekenland waar ooit veel Albanezen woonden.

Bij zijn woonboerderij in Afferden werden beelden gemaakt van vrijheidsstrijders, wat al snel het beeld deed rijzen dat Lato een eigen 'leger' tot zijn beschikking had.

Lato bleek met zijn vlotte babbel verschillende mensen geld afhandig te hebben gemaakt. Berichten daarover kwamen mondjesmaat aan de oppervlakte nadat hij vermoord was.

Verschillende vuilniszakken

De zakenman werd voor het laatst gezien op maandag 15 juli 2019. Toen had hij een zakelijke afspraak in een café in Abcoude. Vier dagen later werd zijn lichaam ontdekt in verschillende vuilniszakken die dreven in het Amsterdam-Rijnkanaal.

