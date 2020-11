Winssen viert carnaval met coronaprins en jubileumbier

Voor De Dorstvlegels zou 2020 een bijzonder jaar worden omdat de vereniging dit jaar dus 55 jaar bestaat; in carnavalsland een jubileum. Daardoor stonden er al allemaal speciale activiteiten op de planning.

Toch wil de vereniging het verjaardagsfeestje niet zomaar voorbij laten gaan. "Corona gooit ook voor ons roet in het eten. We kunnen het niet vieren zoals we bedacht hadden. We hadden het feest graag groots in ons dorpshuis De Paulus willen vieren. Toch willen we er zeker nog wat van maken", vertelt bestuurslid Arno Verploegen van De Dorstvlegels.

Een jaartje langer prins

Zo heeft de vereniging besloten dat er dit jaar een Prins Corona komt. Prins Tom d’n Urste die afgelopen jaar prins was, zal zijn functie een jaar langer uitvoeren als Prins Corona.

Voor Tom was dit een bijzonder verzoek, maar hij doet het erg graag. Vooral ook omdat hij een nieuwe prins het echte feest gunt. "Wanneer je prins bent, moet je dit vol overgave en overtuiging doen. En daar heb je gewoon het volk bij nodig."

Speciaal jubileumbier

Ook komt er een speciaal jubileumbier uit. Al maanden wordt er aan het biertje gewerkt en volgens bestuurslid Verploegen gaat dit zeker in de smaak vallen. "We hebben al een paar proefsessies gehad en het wordt subliem."

Ook wil de vereniging het nog op een bijzondere manier gaan presenteren. Verploegen: "Te veel wil ik hier nog niet over verklappen, maar we hebben iets heel leuks in petto. Dit gaat zeker lukken, al moet het op anderhalve meter."

Voor Winssen is carnaval hét feest van het jaar. Bijna het hele dorp komt dan samen in De Paulus. 'Zonder De Paulus zou er geen carnaval zijn hier in Winssen. Dit is de bakermat van de carnaval", aldus Prins Corona.

In het programma Dorpshuis van het Jaar vertellen Arno Verploegen en Prins Tom d'n Urste over carnaval in Winssen en het belang van het dorpshuis hierbij. 'De Paulus' is dit jaar genomineerd voor de titel Dorpshuis van het jaar. Voor het vierde jaar gaat Omroep Gelderland op zoek naar het beste dorpshuis van Gelderland. Er zijn zes buurtcentra en dorpshuizen genomineerd. Wil je meer zien over De Paulus in Winssen? Kijk dan zondag naar Dorpshuis van het Jaar op TV Gelderland of bekijk de uitzending hieronder.