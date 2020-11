Het is recordzacht voor november, maar dat verandert snel

In Wezep gaf de thermometer maandagochtend 18,6 graden aan. Sterker nog, overal is het opvallend zacht herfstweer. Heel lang duurt dat alleen niet, zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

Het was al heel snel de warmste 2 november ooit in ons land. Dat komt doordat de temperatuur in De Bilt de afgelopen nacht om 01.10 uur al op 17,5 graden stond. De warme lucht komt vanuit het zuidwesten. Die voert echter ook vooral veel bewolking aan, waaruit van tijd tot tijd wat regen of motregen valt.

Luister hier naar weerman Wilfred Janssen:

Stevige bries

Door de bewolking gaan we de zon niet echt zien en stijgt de temperatuur niet veel verder dan we vanochtend al zien. Met windkracht 5 tot 6 staat er bovendien een stevige bries. "Heel erg prettig is het niet vanochtend", aldus Janssen.

Regen in de middag

In de middag trekt een regengebied over en daarachter daalt de temperatuur. Wellicht zien we dan ook nog even de zon. Maandagavond komt het kwik uit op 11 tot 12 graden.

Koude nachten

Dinsdag is het wisselend bewolkt. 's Middags valt lokaal een bui en de temperatuur ligt met maxima rond 12 graden een stuk lager. In de dagen daarna worden vooral de nachten kouder, soms minima dicht bij nul. Overdag is het nagenoeg droog met ruimte voor de zon.