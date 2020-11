Gerda (92) ziet haar moeder op tv en zwaait met tranen in de ogen terug

"Beste Omroep Gelderland, namens mijn oma bedankt voor de reportage over Heerde van vroeger. Ze kon nog even naar haar moeder terugzwaaien, die ze direct herkende, ondanks dat ze dementerende is." Dat schrijft Mark van Beekum (36) die met zijn oma keek naar een aflevering van het Omroep Gelderland-programma Ons Dorp.

De 92-jarige Gerda Draaijer woont met haar man in een verzorgingshuis in Rotterdam. De aflevering van Ons Dorp met beelden van Heerde uit 1968 is voor haar een feest der herkenning.

Beelden van Heerde uit 1968 op YouTube

"Ze vraagt wel honderd keer hetzelfde, haar korte termijngeheugen is heel slecht. Maar bij het zien van de beelden van haar geboortedorp heeft ze allemaal heldere momenten. Er komt een vrachtwagen voorbij en ze weet meteen de naam van het vervoersbedrijf te noemen", vertelt Mark die de aflevering van Ons Dorp via YouTube weet te casten op de smart-tv van zijn grootouders. "En ja hoor, even later zien we in grote letters de naam van dat bedrijf."

Gerda Draaijer stapt als Veluws meisje in de bus van Apeldoorn naar Zwolle en leert zo haar man kennen, die buschauffeur is. De twee trouwen en verhuizen later naar het westen, omdat hij werk krijgt in Rotterdam.

De moeder van Gerda (92) kijkt recht de camera in en zwaait

Bij het zien van de beelden uit 1968 ziet Gerda opeens haar moeder Gerritje Roke. Enkele seconden is ze in beeld. Ze zwaait, terwijl ze vriendelijk recht de camera in kijkt. "Ze schoot vol", vertelt Mark over zijn oma. "Ze was duidelijk verrast. En haar eerste reactie is dat ze terugzwaait naar haar moeder, die al lang niet meer leeft."

Via, via werden de ouders van Mark getipt over de uitzending van Ons Dorp, waar zijn overgrootmoeder in te zien zou zijn. "Ik ken haar alleen van de foto, nu heb ik haar gezien op bewegend beeld."

Bekijk hieronder de aflevering van Ons Dorp met beelden van Heerde in 1968.