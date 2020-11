'Gewoon gaaf', band neemt clip op in leeg zwembad in Arnhem

"Dit is een supermooie, unieke locatie om een videootje te maken", vertelt drummer Jerry Loderus. "Een zwembad aan de bosrand waar het water uit is. Gewoon gaaf eigenlijk. Het is tof om ondanks de coronacrisis met z'n allen muziek te kunnen maken hier."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De band is een gelegenheidsband. De leden hebben normaal gesproken hun eigen band, maar vanwege de coronacrisis zitten de muzikanten zonder werk. Tijdens de eerste lockdown hebben ze allemaal thuis een stuk van een lied gespeeld of gezongen en dat samengevoegd. Nu wordt dat lied vastgelegd in een videoclip.

Samen zijn

"Het is heel bijzonder en heel fijn om medemuzikanten om me heen te hebben", zegt zangeres Maartje de Bruin. "Leuk om in een grote samenstelling met drummer, bassist en gitarist muziek te mogen maken. Dit doet mij echt heel goed. Je zit op het moment thuis en je mist het muziek maken. Het samen zijn in een volle bezetting is lang niet meer gebeurd."

Toen Maartje van drummer Jerry een uitnodiging kreeg om live in het zwembad de videoclip op te nemen, hoefde ze geen seconde na te denken. "Zeg maar wanneer en hoe laat, ik ben er bij."

Hoop op volgend jaar

"We doen het puur voor het plezier, het muziek maken wat we eigenlijk missen", vervolgt Jerry. Hij en Maartje ervaren de coronacrisis als heftig. "Alle optredens op bruiloften en festivals zijn allemaal al maanden afgelast. Onze inkomstenbron is weggevallen."

Maartje vult aan: "Ik ben dankbaar voor de overheid die steun biedt, zodat we in ieder geval de dagen door kunnen komen. Hopelijk kunnen we volgend jaar een hartstikke mooi seizoen gaan draaien."