Vegan streaker hoort strafeis voor brand waarbij hij zelf vlam vatte

De 35-jarige dierenactivist uit Brabant heeft volgens zijn advocaat Jan-Hein van Dijk bekend dat hij de brand heeft aangestoken. Het zou om een eenmansactie gaan waarbij de vegan streaker zelf lichte verwondingen opliep.

De man kwam na de nachtelijke brand in beeld omdat zijn autosleutel bij Tomassen Duck-To werd gevonden. De sleutel zat in een broek die hij uit had gedaan nadat hij vlam vatte. De sleutel leidde naar een auto die dicht bij het bedrijf geparkeerd stond.

Op een bewakingsvideo van de Ermelose eendenslachterij was eerder dit jaar te zien hoe Janssen in de nacht van 28 mei enkele vrachtwagens in brand stak op het terrein van het bedrijf.

Op de beelden is ook te zien dat hij zichzelf per ongeluk in brand zette en omringd door vlammen bij de vrachtwagens vandaan rende. De vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten.

Twee dagen na de brand meldde de vegan streaker zichzelf op het politiebureau in Apeldoorn. Hij zit nog steeds vast.

Janssen is al jaren actief als dierenactivist. Vaak doet hij dat in bijna ontklede staat, vandaar dat hij de bijnaam vegan streaker heeft.

De Brabander heeft ook de Stichting Konijn in Nood opgericht en was betrokken bij het binnendringen van een konijnenfokker in het Achterhoekse dorp Vragender. Daarvoor kreeg hij een boete en werkstraf opgelegd.

