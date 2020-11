Dood hondje door vuurwerk maakt veel los: 'Waar zijn we mee bezig?'

De dierenambulance kreeg vrijdag een telefoontje. "Er werd gemeld dat bij iemand vuurwerk over het hek was gegooid. Het hondje heeft dat opgevangen en dat is geëxplodeerd in de bek", vertelt Olette van der Werf van Stichting Dierenambulance in Doetinchem en omstreken.

'Gruwelijk aanzicht'

Eenmaal ter plaatse kunnen Olette en haar collega's al niks meer doen. Het beestje is overleden als gevolg van het vuurwerk. “We troffen ontredderde mensen en een heftig bloedend hondje dat net was overleden. Hij lag in een plas met bloed, heel heftig."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vermoedelijk zag het beestje het vuurwerk aan voor een speeltje of bal. "Het hele hoofd is eigenlijk geëxplodeerd, echt gruwelijk." De medewerkers zijn wel wat gewend, maar het incident heeft impact. "Dit blijft toch wel heftig. Hier denk je nog wel even over na."

Wie het rotje afstak, en waarom, wordt nog onderzocht. "De politie heeft alles in onderzoek", aldus van der Werf.

Timing

De dierenambulance verbaast zich over het afsteken van vuurwerk rond deze tijd van het jaar. “Dit is echt niet normaal, dan denk ik: waar zijn we mee bezig?". Ze begrijpt dat mensen plezier aan vuurwerk kunnen beleven, alleen het zo vroeg in het jaar afsteken is volgens Van der Werf onnodig. "Doe het dan alleen met oud en nieuw. Daar is het voor. Het is niet voor oktober, november en december.”

Met toestemming van de eigenaren van de hond deelde de dierenambulance de foto van het gewonde dier op Facebook, als waarschuwing. "Neem in acht, dat daar waar jij vuurwerk neergooit dat daar iets kan lopen of zijn, en dat kan een dier zijn maar ook een kind of een mens. Weet waar je mee bezig bent met vuurwerk!"

Het bericht op Facebook is inmiddels meer dan duizend keer gedeeld. "Mensen zeggen dat ze het allemaal heel vreselijk vinden", vertelt de verzorgster. "Dat ze het bericht met tranen in de ogen lezen. Het brengt wel wat teweeg."

Zie ook: Hondje overlijdt nadat vuurwerk in zijn bek ontploft