'De Mexicanen zijn hier nu en gaan niet meer weg', verdachten drugslab voor rechter

Mexicanen die in een schuurtje staan te werken tussen borrelende drugsketels, waar het uiterst verslavende crystal meth wordt gemaakt. Het is een beeld dat begin dit jaar misschien nog ver van de gemiddelde Gelderlander af stond. Inmiddels zijn er dit jaar in onze provincie op een aantal locaties invallen gedaan door de politie waarbij exact dát werd aangetroffen; vorige week zelfs nog in een voormalig partycentrum in Emst.

"In totaal zijn er dit jaar in ons land zeker zeventien crystal meth-labs opgerold," zegt Carlos Bertens. Hij is leidinggevende bij de divisie synthetische drugs bij de Landelijke Politie. "Dat is nu al bijna het dubbele van vorig jaar."

Hoge productie

De plaats delict in Drempt met zijn drie Zuid Amerikaanse verdachten haalde volop de landelijke media. Het ging hier om een lab dat ogenschijnlijk nogal chaotisch stond opgesteld in een schuur bij een boerderij aan de Zomerweg.

"Het ging om een zeer professioneel lab", zo zegt Bertens. "Wekelijks konden de mannen die hier aan het werk waren met de aanwezige apparatuur tientallen kilo's crystal meth produceren en daarmee voor miljoenen euro's aan inkomsten vergaren."

'Arbeidsmigranten'

De bewoners van dit perceel worden op dit moment niet vervolgd, zo liet het OM in juli al weten. Maar daarmee zijn ze nog niet van de overheid af. De gemeente Bronckhorst zegt dat de restanten van het lab nog altijd niet zijn opgeruimd. De verantwoordelijkheid ligt bij de hoofdbewoner van het perceel. Die wacht mogelijk een dwangbevel.

De drie mannen die dinsdag terecht staan, gaan waarschijnlijk pittige straffen krijgen. Ze zijn op heterdaad betrapt op het erf in Drempt waar hun dna op productiemiddelen is aangetroffen. Het gaat om een jonge Colombiaan van 20 jaar, een 30-jarige Mexicaan, en een 37-jarige Amerikaan met een Mexicaanse achtergrond.

De vraag is of het drietal zich bewust was van hun rol. Volgens de advocaten, die Omroep Gelderland eerder sprak, was dat niet het geval. Het zou gaan om hulpeloze arbeidsmigranten uit Amerika die enkel was verteld dat ze in een 'fabriek' zouden komen te werken, zo legde advocate Manon Aalmoes uit, die de jongste verdachte van het drietal bij staat.

Mexicaanse methode

Maar het is dan wel opvallend hoe 'specialistisch' hun activiteiten ter plekke waren. De werkwijze die in Drempt werd toegepast wordt ook wel de 'Mexicaanse aanpak' genoemd, legt Carlos Bertens uit. Kenmerkend voor die manier van drugs produceren is dat er gebruik is gemaakt van een methode met kwikchloride. "En dat is levensgevaarlijk spul, dat ook is aangetroffen op Mexicaanse locaties waar crystal meth werd gemaakt."

Het heeft de hoogste prioriteit van de politie om die Mexicaanse trajecten te doorzoeken. "Dat is echt een vraag die bij ons leeft, zegt de programmaleider drugs: 'Waarom zien we toch altijd maar weer die Mexicanen in dit soort labs?'"

Dat lieden uit dat land binnenkort worden vervangen door Nederlanders, omdat die 'het kunstje' dan wel hebben geleerd? Bertens heeft er een hard hoofd in: "De Zuid-Amerikanen hebben bijzondere kennis bij zulke processen. Nee, die zijn we hier nog niet zomaar kwijt."

Centrifuge-achtig apparaat

De politie heeft overigens een goed idee wie de ketel geleverd heeft die in het lab stond. Maar Bertens wil daar in het kader van het het lopende onderzoek niets over zeggen. Ook wil hij nog niets kwijt over de opdrachtgevers achter het meth-lab in de Achterhoek, ook al beaamt hij dat de jacht op die personen nog altijd gaande is.

De politiechef wijst er verder op dat de ketel die door de drugsverdachten in Drempt gebruikt is, speciaal voor deze illegale operatie is gemaakt: "Zo'n ding laten maken kost je enkele tienduizenden euro's. Het gaat om een technisch hoogstandje. Dat zie je de manier waarop er allerlei slangen aan zijn bevestigd."

En dat verdient de aandacht, zo stelt hij. De politie heeft op dit moment een campagne lopen waarbij makers van dergelijke ketels op de boodschap worden geattendeerd dat nogal wat drugscriminelen deze producten nodig hebben.

Lasapparaat

Ook in Gelderland is de politie bij metaalverwerkingsbedrijven langs geweest om te wijzen op de gevaren van leveranties aan het drugscircuit. In totaal kent de provincie ongeveer een vijftiental van zulke producenten.

Een bijzondere ontwikkeling, zo beaamt Toine Straatman. Hij is secretaris bij de Gelderse afdeling van de Metaalunie, de brancheorganisatie voor de metaalsector. "We hadden van de politie graag eerder gehoord dat deze campagne zou beginnen, dan hadden we daarin kunnen participeren. Het zou jammer zijn als bonafide metaalbedrijven een slechte naam krijgen door deze ontwikkeling. Aan de andere kant helpen we graag bij de voorlichting hierover."

De secretaris stelt in zijn omgeving nooit eerder te hebben gehoord dat ondernemers die ketels in elkaar zetten door criminelen zijn bezocht. Hij vermoedt dat het vooral om 'vrije jongens' gaat: "Het kan niet worden uitgesloten dat lieden met een lasapparaat zelf zo'n ketel gaan maken."

Politieman Bertens zegt dan ook: "Wie die ketels maken weten we niet altijd. We proberen nu zoveel mogelijk van dergelijke makers op de gevaren te wijzen. Zo krijgen de criminelen het hopelijk steeds moeilijker om aan die dingen te komen... En zonder ketel geen drugs."

