Talententuin gaat door, maar in aangepaste vorm

De Talententuin Achterhoek gaat in aangepaste vorm door. Tijdens het evenement in Ulft, dat normaal een dag duurt, kunnen jongeren op zoek naar een stageplaats of hun eerste baan.

“Omdat we geen vijftienhonderd jongeren kunnen ontvangen op één dag, gaan we het organiseren over een hele week”, legt Adelin Lankveld van de Talententuin uit hoe ze het evenement toch door laten gaan. “Waarbij we een mooie combinatie maken tussen zowel online als offline.”

Een van de onderdelen die fysiek plaatsvinden, zijn denktanksessies. “Hierbij gaan jongeren in groepjes van tien tot vijftien personen aan het werk met vraagstukken van bedrijven. Dat is een mooie kans om bedrijven te leren kennen en voor de bedrijven een mooie kans om de jongeren te leren kennen en te zien wat ze in de praktijk kunnen.”

Online is er de mogelijkheid om vanuit huis kennis te maken met bedrijven. “Bedrijven stellen zich hier voor middel van korte video’s”, zegt Lankveld. “Verder is er de mogelijkheid om je cv te laten checken door de Rabobank en is er op donderdagavond de Achterhoekse pubquiz.”

In ontwikkeling

Het programma is nog niet helemaal rond. “We zijn nog met partners aan het kijken wat er nog meer in die week kan plaats vinden, bijvoorbeeld webinars. Dat is continu in ontwikkeling.”

Om alles in goede banen te leiden, moeten jongeren zich wel aanmelden. “Via de website kunnen jongeren zich inschrijven voor verschillende programmaonderdelen”, zegt Lankveld. “We willen aan iedereen vragen zich wel op te geven, zodat we weten waar we de bezoekersstromen kunnen verwachten en we ze kunnen koppelen aan deelnemende bedrijven. In verband met coronamaatregelen is het verplicht om je aan te melden voor de fysieke bijeenkomsten.”

De Talententuin Achterhoek is van 23 tot en met 27 november online en op het DRU-Park in Ulft. Voor jongeren die deze week niet kunnen, blijft het online programma het hele jaar beschikbaar om te bekijken.