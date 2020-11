Meer dan een miljoen kilo kalk uitgestrooid boven natuurgebied

De enorme ingreep is nodig om de planten en dieren in het gebied te redden, want sommigen zijn er erg slecht aan toe. "Het gebrek aan kalk is de reden dat het steeds stiller wordt in het bos", vertelt bioloog Arnold van den Burg die in 2016 iets vreemds ontdekte.

Vogels die door hun pootjes zakken

Vogels breken hun pootjes of zakken er doorheen. "Gummiepootjes", noemt Van den Burg dat laatste. Het komt onder meer voor bij pimpelmezen en koolmezen en is dodelijk. Door een gebrek aan kalk in hun voedsel, ontstaat er ook een gebrek aan kalk in hun botten. De kalkstrooi-operatie in Ede moet daar nu verandering in brengen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hetzelfde zie je bij eieren, ook daar is een kalkgebrek. "De schil van hun eieren is zo dun, het ei droogt uit en het vogeltje zich niet kan ontwikkelen", vertelt Van den Berg. Daardoor komt de voorplanting in gevaar.

Fijne schelpen

Om de natuur een stukje te helpen, wordt er nu kalk uitgestrooid, dat is niks anders dan fijn schelpengruis van de zeebodem. "De koolmezen gaat dit opeten", vertelt Van den Burg. De kalk maakt de bodem bovendien minder zuur, waardoor er weer voedingsstoffen vrij komen voor planten om te groeien. Het schelpengruis komen uit dode schelpenbanken diep in de Noordzee.

De gemeente Ede gebruikt voor de strooiactie alleen schelpenbanken die niet meer van nut zijn voor ander leven in de zee.

385 hectare

Op de onderstaande kaart is te zien welk deel van de Ginkel bestrooid wordt met zeeschelpengruis. Het gaat om de bossen van de Noord-Ginkel en de heide van de Zuid-Ginkel. In totaal beslaat het gebied 385 hectare. Het terrein is allemaal in eigendom van de gemeente Ede. Het terrein van Defensie, bijvoorbeeld het grootste deel van de Ginkelse Heide, wordt niet bekalkt.

Deze gebieden worden bekalkt. Foto: gemeente Ede

Afgesloten

De helikopter heeft naar schatting twee weken nodig om het hele gebied te bekalken. "Maar dat hangt ook van van het weer, als er te veel wind staat, kan het langer duren", vertelt projectleider Hunink. Op de dagen dat de helikopter boven de Ginkel vliegt, is het gebied afgesloten voor fietsers en voetgangers. Voor verkeer op de nabijgelegen rijksweg N224 heeft de operatie geen gevolgen. In het weekend wordt niet gestrooid.

De bekalking kost de gemeente Ede 250.000 euro.