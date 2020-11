Nieuwjaarsbranden dit jaar wel heel vroeg, caravan in vlammen op

Het is een slechte traditie, de jaarlijkse branden richting nieuwjaar in met name de Betuwse plaatsen Waardenburg, Haaften en Brakel.

Er ging zaterdagnacht aan de Buitenweg in Haaften een caravan in vlammen op. Later die nacht werden ook een stapel hout en autobanden in de as gelegd aan de Fintstraat in Brakel.

"Dat gebeurt hier sinds jaar en dag", vertelt een videocorrespondent. "Maar nu is het wel heel vroeg. Misschien vervelen de jongeren zich."

Het is volgens hem een kat-en-muisspel met de politie. "Het gaat er puur om het wegdek en de boel te vernielen. Dat gaat helemaal nergens over."

Van de caravan 'bleef niets over'. Het asfalt zou bovendien flinke schade hebben opgelopen. In Hedel stond rond 0.30 uur nog een stapel afval en vuurwerkresten in lichterlaaie op de parkeerplaats bij de winkels aan de Kasteellaan, meldt de correspondent.

Volgens omstanders zou daar door jongeren een grote hoeveelheid vuurwerk zijn afgestoken.

