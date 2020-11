De hobby van Jan-Willem is flink uit de hand gelopen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De huis-dj van de Arnhemse club, die in het dagelijks leven Jan-Willem Gijsbers heet, fotografeert de shirts voor zijn online-collectie, Vitesseshirts.nl. "Dat is de basis van de website. Ik wil een stukje historie voor de club bewaren. Geen enkele club in Nederland heeft zoiets online staan."

Walter Witlov heeft een aantal heel bijzondere exemplaren. "Zoals een shirt uit 1977, zonder sponsor toen nog. Van nummer 4, Bosko Bursac. In de jaren tachtig hebben we met veel mooie shirts gespeeld. Voor de meeste supporters is het shirt dat met Schoenenreus erop. En ik heb ook veel shirts dankzij oud-spelers."

Nummer twee

Zo leverde Edward Sturing ook een bijdrage. "Ik ben de kast eens ingedoken en toen kwamen heel wat shirts te voorschijn. Van Europese wedstrijden en interlands, maar ook wedstrijdshirts van Vitesse. Bijvoorbeeld een heel mooi shirt met GelreDome erop, waar maar één keer in is gespeeld. En mijn shirts hebben allemaal nummer twee."

Foto: Omroep Gelderland

De voormalige rechtsback van Vitesse koestert mooie herinneringen aan de shirts. "Het mooiste is natuurlijk mijn Nederlands elftal-shirt, want dat is het hoogste wat je kunt halen. En ik vond het shirt met de Schoenenreus mooi, want dat was een hele bijzondere tijd. Toen promoveerden we naar de eredivisie. En ik heb een hele lange tijd met Nuon op het shirt gespeeld. Met hele goeie elftallen, waarbij we net de Champions League misten."

Seedorf

Walter Witlov heeft niet alleen Vitesse-shirts, maar ook die van Europese tegenstanders. "Ja, bijvoorbeeld Liverpool, Braga en AEK Athene. En die van Stefan de Vrij van Lazio Roma. En van Marc van Hintum heb ik het shirt van Clarence Seedorf gekregen, toen Vitesse tegen Inter Milaan speelde."

Foto: Omroep Gelderland