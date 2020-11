'Mijn moeder zei dat ze trots op me is', Vitesse-talenten geven kleur aan winst:

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor Patrick Vroegh was zijn aandeel het meest tastbaar. De middenvelder mocht invallen en besliste het duel in Tilburg met een mooie goal, het was de 1-3. "Ik wist niet wat me overkwam, maar ik raakte hem heel lekker. Het is een fijn gevoel om mijn eerste goal in de eredivisie te maken en dan beslis ik het duel ook nog eens. Het is fijn om zo belangrijk te zijn."

Foto: Omroep Gelderland

'Mentaal lastig gehad'

En dat had Vroegh wel even nodig, door blessures zat de middenvelder uit Herwijnen wel even in de put. "Ik heb het mentaal lastig gehad. Ik had eerst een knieblessure en daarna kreeg ik griep. Het zat mij niet mee. Maar het is belangrijk om sterk te blijven en hard te werken, dan zie je dat dat wordt beloond. Ik ben extra blij dat ik vandaag belangrijk heb kunnen zijn."

'Ik speelde slecht'

Million Manhoef mocht zaterdag als linksback starten, omdat Maximilian Wittek ontbrak. Hij gaf een assist op de 1-2 van Broja en was zo ook belangrijk. "Maar ik vond mezelf verder heel slecht spelen", zegt Manhoef na afloop zelfkritisch. "Ik speelde niet mijn eigen spel, ik was misschien een beetje nerveus. Ik ben blij met mijn assist, want anders had mijn moeder mij aangepakt."



Maar dat was niet zo. "Nee, ze Appte me zelfs dat ze heel trots op me is."

Foto: Omroep Gelderland

'Mooi dat de jeugd belangrijk is'

Buiten Manhoef en Vroegh stond ook Daan Huisman nog op het veld, die een sterke wedstrijd speelde. De jeugd liet zich dus gelden. "Ja, het is mooi dat de jeugd zo belangrijk is voor het eerste elftal vandaag. Het is toch het doel voor iedere jeugdspeler om hier zo in een stadion te staan. Het is mooi dat we nu een echte kans krijgen", vertelt Vroegh.

En Manhoef sluit zich daarbij aan. "De jeugd gaf de wedstrijd vandaag een beetje kleur. We mogen trots zijn dat de jeugd doorkomt."