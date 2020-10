Fortuinlijk Vitesse wint voor de vierde keer op rij

Vitesse, dat nu al acht seizoenen niet heeft verloren in Tilburg, begon zonder linksback Maximilian Wittek aan de wedstrijd in het lege Koning Willem II Stadion. De uitblinker van de laatste weken had te veel last van een kuitblessure. Ook de andere smaakmaker Oussama Tannane was er niet bij na een positieve coronatest.

Stroeve start

Met de jonge talenten Million Manhoef en Daan Huisman in de basis begon Vitesse stroef aan de wedstrijd. Jacob Rasmussen werkte weliswaar een vrije trap van Riechedly Bazoer binnen, maar de Deense verdediger deed dat in buitenspelpositie. Het gevaar kwam daarna vooral van Willem II, dat in de 25e minuut op voorsprong kwam. Ché Nunnely werkte een voorzet vanaf rechts bij de eerste paal binnen.

Keeper Remko Pasveer kijkt boos na de tegengoal. Foto: Omroep Gelderland

Na de tegengoal drong Vitesse iets meer aan bij de goal van Willem II, maar keeper Jorn Brondeel werd nauwelijks op de proef gesteld. Tien minuten na rust was het toch raak, nadat een voorzet van Loïs Openda bij de tweede paal binnenvloog.

Fraaie goals

Vijf minuten na die gelukstreffer was het weer raak. Dit keer was het de andere spits Armando Broja die een fraaie aanval afrondde. De assist was van basisdebutant Manhoef.

Met de voorsprong op zak leunde Vitesse wat meer achteruit en dat leidde tot een grote kans van Vangelis Pavlidis. De Tilburgse spits schoot na een slippertje van Bazoer recht op Pasveer, die de bal tot zijn grote opluchting net naast zag gaan. De doelman bracht even later redding bij een vrije trap.

In de 85ste minuut gooide Patrick Vroegh de wedstrijd in het slot. Vlak nadat een voorzet van Willem II op de lat belandde, schoot de ingevallen middenvelder de bal vanaf randje zestien hard binnen.

Vitesse blijft na de fortuinlijke overwinning tweede op de ranglijst. Koploper op doelsaldo is Ajax, dat eerder op de avond met 5-2 won van Fortuna Sittard. Beide ploegen hebben 18 punten uit zeven wedstrijden.

