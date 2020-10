Jonge natuurbeschermer krijgt 50.000 euro om bedreigde papagaai te redden

De blauwkeelara is een grote papegaai die met uitsterven bedreigd wordt. Er zijn nog maar 450 vogels in leven en ze wonen allemaal in en rondom een natuurpark in Bolivia waar Boorsma nu woont.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Tjalle groeide op in Arnhem en studeerde in Wageningen, maar vertrok na zijn studie naar Zuid-Amerika waar langzaam maar zeker en bijzondere band kreeg met de blauwkeelara. "Je gaat op zoek om het soort te vinden en de nestgebieden te vinden. Ja, dan bouw je een hele speciale band op met zo'n soort op."

Modelboerderij

Een van de grootste bedreiging voor de vogel zijn de veeboeren in het gebied en daar heeft Boorsma iets op bedacht. Hij wil een modelboerderij bouwen, waar boeren uit de omgeving kunnen zien hoe ze duurzaam kunnen boeren.

"Ik wil ze laten zien hoe veeteelt hand in hand kan gaan met natuurbescherming", vertelt Tjalle. "Hoe kunnen ze op een duurzame manier koeien houden en tegelijkertijd de bossen en graslanden beschermen die de papegaaien en andere diersoorten nodig hebben om te kunnen overleven".

Boorsma wil de boeren ook laten zien dat ze meer geld kunnen verdienen als ze op zijn duurzame manier gaan boeren.

Future for Nature Award

Om zijn ideeën in daden om te kunnen zetten is geld nodig. Naast de erkenning die het winnen van de Future for Nature Award hem oplevert, krijgt hij ook 50.000 euro.

Volgens Rascha Nuijten van de natuurorganisatie heeft Boorsma de prijs meer dan verdiend. "Wij vinden hem een voorbeeld van een jonge natuurbeschermer die vol passie vertrokken is naar Bolivia om daar de blauwkeelara te beschermen. Tjalle zet zich daar met alle lokale bewoners en boeren in om het echt te verbeteren voor de vogel. We denken dat hij daar heel ver mee zal komen".