Koper Arnhemse huurwoningen op ramkoers om deal van 18 miljoen

De Rozendaalse Vastgoed Groep (RVG) die eind vorig jaar 180 huurwoningen aan de Arnhemse Braamberg en Schuttersberg kocht, ligt op ramkoers met de verkopende woningbouwvereniging voor ambtenaren (WBvA). De afspraak was dat de woningen voor 18 miljoen euro werden opgeknapt en verduurzaamd. Maar over de voorwaarden worden de partijen het niet eens.

Omdat de WBvA na de verkoop bezig is zichzelf op te heffen, zijn er zogeheten vereffenaars aangesteld die in deze fase moeten zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Zij kregen afgelopen week namens de RVG een brief van advocatenkantoor Dirkzwager op de mat, die in het bezit is van Omroep Gelderland.

De vereffenaars wordt onder meer een 'halsstarrige houding' verweten die tot vertraging leidt. Daardoor zou de RVG nu financiële risico's lopen waar ze de WBvA en de vereffenaars persoonlijk voor aansprakelijk stellen als niet aan hun voorwaarden wordt voldaan. De termijn daarvoor liep vrijdag af. Maar vereffenaar Jan van der Moolen laat aan Omroep Gelderland weten het op geen van de punten met de RVG eens te zijn. Die reactie mogen ze dan ook van hem verwachten.

'Kan niet en mag niet'

Er zijn een aantal geschilpunten. Zo wil de WBvA dat de houten vloeren worden vervangen voor betonvloeren. Volgens de RVG is dit technisch niet mogelijk en worden daar bovendien geen vergunningen voor gegeven vanwege de monumentale kenmerken. Ook zou het volgens de RVG niet nodig zijn om het afgesproken energielabel A voor de woningen te realiseren.

Verder zouden volgens de WBvA alle keukens, badkamers en toiletten vervangen worden als de huurders dat willen, evenals andere technische onderdelen aan de woning. Onzin, meent de RVG. Alleen waar dat nodig is, staat volgens hen in de afspraken. Als die vervanging onlangs nog heeft plaatsgevonden, zou dat bovendien weinig duurzaam zijn, stellen zij.

'Bevordert dit proces?'

En zo lezen beide partijen andere dingen in de afspraken en lijkt het nu in de handen van hun advocaten te liggen. "We komen daar niet uit", ziet Van der Moolen. "Maar als je meteen naar dit soort zware middelen grijpt, bevordert dat dan het proces", vraagt hij zich af. "Ik zou een andere weg hebben gekozen."

Volgens Van der Moolen staan de huurders nog altijd achter de lijn die zij hebben ingezet.

'Amateuristisch broddelwerk'

Toch is in in elk geval een van de huurders, die anoniem wenst te blijven, kritisch op zijn beleid. Volgens hem hebben de bewoners hier niks aan, werkt een rechtsgang extra vertragend en kost het bovendien bakken met geld. "De huidige vereffenaars zijn vrij incompetent en niet in staat dit proces goed te begeleiden. Het wordt zo een schrijnende zaak. De huurders hebben beslissingen genomen op basis van amateuristisch broddelwerk."

