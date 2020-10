Mogelijk stille tocht voor oud-leraar Jan (73) na fatale mishandeling

Er komt mogelijk een stille tocht voor de de 73-jarige Jan die deze week na een zware mishandeling in de Arnhemse Spijkerstraat overleed. Dat vertelt oud-leerling Shirly Gerritsen aan Omroep Gelderland. Daarvoor zet zij zich in met Michael Bouwman, ook een bekende van het slachtoffer.

Volgens Shirly is de gemeente akkoord, maar wordt er nog gewacht op toestemming van de familie. Dat contact loopt via de gemeente, legt zij uit. "Maar ik verwacht daarover na het weekend pas duidelijkheid."

Volgens Michael zou een stille tocht gewaardeerd worden door de buurt, waar Jan in elkaar werd geslagen. "Er moet iets gebeuren in ieder geval. Een vorm van samenzijn."

Doneeractie voor Jan

Er is vrijdagmiddag ook een doneeractie opgezet door vijf oud-leerlingen van Jan, die werkte op het Titus Brandsma in Velp. Het doel was om 300 euro voor een 'mooi bloemstuk' op te halen, vertelt Shirly. Ruim 24 uur later staat de teller al op 1615 euro.

"Dat geeft een goed gevoel", vervolgt Shirly. "Dat verdient Jan. Het was zo'n positieve en vriendelijke man. Pesten pakte hij op school altijd keihard aan."

Zinloos geweld-stoeptegel

Nu er meer hebben geld te besteden is, hebben ze vanmiddag een zinloos geweld-stoeptegel met lieveheersbeestje besteld. "Die willen we op plaats neerleggen waar Jan in elkaar is geslagen. We hopen maar dat het mag van de gemeente, maar daar gaan we wel vanuit."

Ook komen er vijf grote bloemstukken en het overige geld gaat volgens Shirly naar een goed doel. "Dat doen we in overleg met de familie, maar we denken aan iets met zinloos geweld of een homo-gerelateerde stichting."

De actie stopt zaterdagnacht om 0.00 uur. "We hebben ons doel behaald."

