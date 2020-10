Ouderen tafeltennissen gewoon door: 'Balletje wordt regelmatig schoongemaakt'

Zo lang het kan gaan we door, vertelt Wim Holtrigter (75 jaar). Hij is bijna 40 jaar lid van de vereniging.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maatregelen tafeltennis

Premier Rutte gaf eerder deze maand tijdens een persconferentie aan dat individueel sporten mag, maar dat wedstrijden voor volwassenen geen doorgang kunnen vinden. Dit betekent dat de tafeltenniscompetitie, net als in het voorjaar, weer is stilgelegd.

Bij TTV Slagvaardig in Rheden mag getraind worden in het eigen clubgebouw. Wil ten Bras (88) is blij dat hij weer mag spelen. De oprichter van Slagvaardig en Nederlands kampioen in diverse leeftijdscategorieën heeft in die 70 jaar dat hij tafeltennist nog nooit zoiets meegemaakt. “Het balletje en de tafel worden regelmatig schoongemaakt. Afstand is er altijd al, er wordt alleen niet meer gedubbeld.”

Ouderen bij TTV Slagvaardig

In Rheden zijn veel senioren actief bij de tafeltennisvereniging. Niet zo zeer voor een kletspraatje, meer voor de sport. Dit seizoen kenmerkt zich door veranderingen: waar al jarenlang op dezelfde manier getraind wordt en met de regelmaat van de klok wedstrijden gespeeld, is dit seizoen er eentje van anticiperen op de coronamaatregelen.

“Doordat we een zuinig clubje zijn, kunnen we een eigen clubgebouw financieel nog dragen. Uiteraard gesteund door subsidie van de gemeente”, aldus clublid Wim Holtrigter.

Toernooi in Spanje

Al decennialang bezoeken de ouderen een internationaal toernooi in Spanje. Ook dat kon dit jaar niet doorgaan. Wil ten Bras is al 30 keer op rij met de bus jaarlijks naar Lloret de Mar geweest. Hij hoopte op zijn 88ste voor de 31e keer te gaan.

In het programma Van Gelders Grijs verrast presentator Jochem van Gelder Wil ten Bras in het clubgebouw. Spanje is naar Rheden ‘gehaald’; ze spelen een potje in Spaanse sferen. Of Jochem het wint van deze tafeltenniskampioen van 88 jaar?

Bekijk hieronder de hele uitzending van Van Gelders Grijs