Oliebollen vliegen over toonbank om vereniging van ondergang te redden

Dus is het volgens de vrijwilligers tijd voor actie. Na een aardbeien drive-thru die dit voorjaar in de soep liep, proberen ze dit weekend de kas te spekken met de verkoop van duizenden zelfgebakken oliebollen. "We hebben geen vlees meer op de botten", aldus Wendy Beumer van Stichting Stal Ziggy.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Rugzakje

De kinderen moeten er namelijk niet aan denken dat de stal verdwijnt. "Ik vind het super leuk om te rijden en dan kan ik ook een beetje stress kwijt", vertelt de 9-jarige Mieke. Ook de 11-jarige Senna is wekelijks tussen de paarden te vinden. "Hier kun je gewoon jezelf zijn en lach je met iedereen."

Senna voelt zich thuis bij de stal en vindt het fijn dat zowel kinderen met als zonder rugzakje meedoen met de paardrijlessen. "Dan leer je ook met andere mensen omgaan."

Bij een rugzakje kun je denken aan ADHD, faalangst of niet aangeboren hersenletsel. Volgens Beumer is paardrijden een ideale sport voor hen, maar eigenlijk voor iedereen. "Een paard spiegelt en geeft de kinderen zelfvertrouwen. En het is lichamelijk ook heel goed voor ze."

Lege kas

Dat de bodem van de clubkas in zicht is, heeft te maken met dat de inkomsten normaal uit evenementen komen. "De lessen zorgen voor zo'n 35 procent van het geld", aldus Beumer. De rest haalt de stichting op met de organisatie van de jaarmarkt, met een jaarlijks benefietconcert en via donateurs.

"En die evenementen kunnen nu allemaal niet", legt Beumer uit. Ze klinkt gespannen, want de oliebollenactie van dit weekend moet lukken. "We hebben bijna niets meer in kas. En onze kosten blijven doorlopen, want de paarden moeten eten en verzorgd worden."

1600 oliebollen

Met de 1600 oliebollen die zaterdag zijn verkocht en thuisbezorgd kan de stichting in ieder geval weer even op adem komen. "Wij kunnen weer even vooruit, en we hopen met de speculaaspoppenactie - die ook nog loopt - ook nog een slag te maken. We kunnen in ieder geval nu weer hooi kopen voor de paarden."

Hoe het verder moet als corona nog veel langer aanhoudt weten de vrijwilligers niet, maar opgeven is in ieder geval geen optie. "Die kinderen opgeven, dat kan echt niet."